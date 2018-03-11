Gol düellosunun galibi Kayserispor! – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Gol düellosunun galibi !

    Gol düellosunun galibi <a href="/index/kayserispor?id=4ad00b8e-9cc8-46f7-8da4-5803e6144eec" class="" rel="tag">Kayserispor</a>!

    SÜper Lig'in 25. haftasında , Kardemir 'u konuk etti. Konuk ekip 22. dakikada Leandrinho ile öne geçse de , Artem Kravets(2) ve 'ün golleriyle skoru 3-1 yaptı. 88'de Skulason farkı 1'e indirdi ancak bu yeterli olmadı. , 'u 3-2 mağlup etti ve 3 puanını sahibi oldu. 90. dakikada konuk ekipte Luis İbanez ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

    Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar puanını 41 yaptı ve 5. sıradaki yerini korudu. ise 12 puanla son sırada kalarak ligde kalma umutlarını zora soktu.

    gelecek hafta 'a konuk olacak. son 5 maçtan puan çıkaramayan ise bir başka düşme hattındaki rakiplerinden 'u ağırlayacak.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    21. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan 'ın şutunda top az farkla auta gitti.

    22. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan gelişen Kardemir atağında Stahl'ın ceza alanına gönderdiği ortasında altı pas içerisinde Leandrinho'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

    28. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanattan 'ın ceza yayına çıkardığı pasta 'ün şutunda top savunmadan döndü. Atağın devamında Kravets, önünde kalan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

    Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

    47. dakikada ev sahibi takım penaltı kazandı. Mendes'in sol köşe gönderinden kullandığı kornerde Sapunaru'nun yerde kalması üzerine maçın hakemi Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi. 48. dakikada atışı kullanan , takımı öne geçirdi: 2-1

    56. dakikada farkı ikiye çıkardı. Kardemir Karabükspor savunmasının geri pasında kaleci Rybka, önündeki takım arkadaşına topu aktarmak isterken ceza sahası yayı üzerinde araya giren Kravets meşin yuvarlağı kaptı. Bu futbolcunun rakiplerinden sıyrılarak yerden şutunda top filelerle buluştu: 3-1

    72. dakikada Sapunaru'nun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Gyan'ın ceza alanı içerisi sağ çaprazdan kaleye gönderiği sert şutta meşin yuvarlak yan kale direğinden oyun alanına döndü.

    76. dakikada Sapunaru'nun ortasında ceza alanına giren Güray Vural'ın sol çaprazdan vuruşunda meyin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

    78. dakikada sağ kanttan Güray Vural'ın ortasında ön direğe hareketlenen Gyan'ın kafa şutunda top az farkla auta gitti.

    88. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Kage'nin ortasında altı pas içerisinde boş kalan Skulason'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2

    90+1. dakikada hızlı gelişen atağında sağ kanattan topu getiren Gyan'ın ortasında uygun pozisyonda vuruş yapan Varela'nın şutunda kaleci Rybka topu kurtardı.

    Karşılaşma ev sahibi takımın 3-2 üstünlüğü ile sonuçlandı.

    Bu arada, devre arasında itirazlarını sürdüren Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, maçın hakemi Suat Arslanboğa tarafından tribüne gönderildi. Rumen teknik adam maçın ikinci yarısını tribünden izledi.


    Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

    Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, İbrahim Bozbey

    Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, , Espinoza (Dk. 61 Kucher), , Badji, Mendes (Dk. 61 Güray Vural), Kravets (Dk. 74 Varela), Gyan

    Kardemir Karabükspor: Rybka, Hakan Aslantaş, Kravchenko,Tayyib Talha Sanuç, Ibanez, Osman Çelik, Skulason, Leandrinho (Dk. 74 Alican Karadağ), Kage, Stahl, Ergin Keleş (Dk. 83 Yusuf Akbulut)

    Goller: Dk. 22 Leandrinho, Dk. 88 Skulason (Kardemir Karabükspor), Dk. 28 ve 56 Kravets, Dk. 48 Deniz Türüç (Penaltıdan) (Kayserispor)

    Kırmızı kart: Ibanez (Maç bittikten sonra) (Kardemir Karabükspor)

    Sarı kartlar: Dk. 43 Espinoza (Kayserispor), Dk. 48 Skulason (Kardemir Karabükspor)

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:57
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