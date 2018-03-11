Demba Ba attı Göztepe kazandı!

Bu sonucun ardından Göztepe puanını 39 yaptı ve maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 25 puanla 15. sırada kaldı.

Göztepe gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidcek.



GÖZTEPE, İÇ SAHADA KAYBETMİYOR

Bu sezon 11. galibiyetini alarak puanını 39'a çıkaran sarı-kırmızılı ekip, iç sahada başarılı sonuçlarını sürdürdü.

Sahasındaki son yenilgisini Beşiktaş karşısında 3-1'lik skorla yaşayan Göztepe, daha sonra çıktığı 6 müsabakada 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

DEMBA BA 4 GOLE ULAŞTI

Ara transfer döneminde Göztepe kadrosuna dahil olan Senegalli futbolcu Demba Ba, 6. maçında 4 gole ulaştı.

Golcü oyuncu, daha önce 3-3 berabere biten Osmanlıspor ve Göztepe'nin 1-0 galip tamamladığı Demir Grup Sivasspor müsabakalarında birer gol atmıştı.

Antalyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Andre Poko ile Selçuk Şahin, ligde gelecek hafta yapılacak Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

ANTALYASPOR DEPLASMANDA YİNE KAZANAMADI

Bu sezon ligde dış sahada galibiyeti bulunmayan Antalyaspor, İzmir deplasmanından da mağlubiyetle ayrıldı. Antalya temsilcisi, deplasmanda oynadığı 12 maçta 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

Antalyaspor'un Göztepe karşısında tek golünü atan Doukara, kırmızı-beyazlı formayla ikinci golüne ulaştı. Doukara, daha önce 2-1 kazandıkları Kayserispor maçında gol atmıştı. Doukara, ilk yarıda formasını giydiği Osmanlıspor'da da ligde 2 kez fileleri havalandırmıştı.

Antalyaspor'da gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen William Vainqueur, Hakan Özmert ve Emre Güral'ın yanı sıra kırmızı kartla cezalandırılan Ondrej Celustka, gelecek hafta Kasımpaşa ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan, müsabakayı 468'i Antalyasporlu olmak üzere 8 bin 120 taraftar izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 12. dakikasında kaleci Boffin'in degajında Kadu'nun uzaklaştırmak istediği topla ceza alanı önünde buluşan Doukara'nın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

25. dakikada Sakıb'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Vainqueur'dan önce topa müdahale eden kaleci Beto, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

32. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Gouffran'ın pasıyla topla buluşan Demba Ba'nın, rakibini geçtikten sonra attığı şutta kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

36. dakikada Göztepe öne geçti. Antalyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu kapan Halil Akbunar'ın pasında ceza alanına girerken meşin yuvarlakla buluşan Demba Ba, bir süre topla ilerledikten sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

45. dakikada Antalyaspor yarı sahasından atılan topa hamle yapan Doukara'nın Kadu'ya rağmen çektiği şutta meşin yuvarlak auta çıktı.

Göztepe ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

Müsabakanın 55. dakikasında Poko'nun sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde topa iyi yükselen Demba Ba'nın kafa vuruşunda, direkten dönen topu kaleci Boffin kontrol etti.

58. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında, Halil Akbunar'ın aktardığı topla sol çaprazda buluşan Demba Ba'nın şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

72. dakikada Antalyasporlu savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği topla buluşan Rotman'ın ceza alanı dışından attığı şutta, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

74. dakikada Göztepe 2. golü buldu. Sol kanattan Halil'in yaptığı ortada Antalyasporlu savunma oyuncularının uzaklaştıramadığı topa dokunan Demba Ba, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

80. dakikada Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan Sakıb Aytaç'ın yaptığı ortada Doukara'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

89. dakikada Antalyasporlu Celustka, orta alanda Traore'ye yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

Karşılaşmayı Göztepe 2-1 üstün tamamladı.



Stat: Bornova

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Mehmet Cem Hanoğlu

Göztepe: Beto, Tanju Kayhan, Kadu, Reis, Traore, Halil Akbunar, Selçuk Şahin (Dk. 60 Rotman), Poko (Dk. 90+2 Leo), Gouffran (Dk. 84 Tayfur Bingöl), Castro, Demba Ba

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Djourou (Dk. 78 Yekta Kurtuluş), Diego, Sakıb Aytaç, Emre Güral (Dk. 72 Jevtovic), Hakan Özmert (Dk. 88 Harun Alpsoy), Vainqueur, Maicon, Deniz Kadah, Doukara

Goller: Dk. 36 ve 74 Demba Ba (Göztepe), Dk. 80 Doukara (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 89 Celustka (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Poko, Dk. 42 Selçuk Şahin, Dk. 76 Rotman (Göztepe), Dk. 36 Vainqueur, Dk. 53 Hakan Özmert, Dk. 64 Diego, Dk. 66 Sakıb Aytaç, Dk. 70 Emre Güral (Antalyaspor)