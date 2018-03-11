Orman'dan Atınç'a ziyaret

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre Orman, siyah-beyazlı futbol takımının sağlık kurulu başkanı Dr. Sarper Çetinkaya tarafından Acıbadem Fulya Hastanesinde sol dizinden ameliyat edilen Atınç Nukan'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı futbolcuya geçmiş olsun dileklerini ileten Orman, oyuncunun en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.