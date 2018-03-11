Orman'dan Atınç'a ziyaret
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yeniden ameliyat edilen savunma oyuncusu Atınç Nukan'ı hastanede ziyaret etti.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre Orman, siyah-beyazlı futbol takımının sağlık kurulu başkanı Dr. Sarper Çetinkaya tarafından Acıbadem Fulya Hastanesinde sol dizinden ameliyat edilen Atınç Nukan'a bir ziyaret gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlı futbolcuya geçmiş olsun dileklerini ileten Orman, oyuncunun en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yeniden ameliyat edilen savunma oyuncusu Atınç Nukan'ı hastanede ziyaret etti. pic.twitter.com/ZpIWG5zNlr— Fotomaç (@fotomac) 11 Mart 2018
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:38
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Ümit Özat Şenol Güneş'i suçladı
Toplam 8
Yorum
Yazık Yılların Gençlerbirliği küme düşme mücadelesi veriyor, hocası hala fenerbahçe adına algı yaratma peşinde.
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Şampiyonluk üçgeni!
Toplam 3
Yorum
En büyük FENER Taraftarın Şampiyonluk ve 4.yıldız beklediği bir döneme girilmişken,kendi sahasında Akhisarı dağıtmasını beklenen FB, kendi dağılıyor, Zor
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Aziz Yıldırım: Mali durumu bizden daha iyi olan yok
Toplam 6
Yorum
En büyük FENER Rakiplerinle kıyaslandığında 20 senelik başkanlık döneminde başarısızsın, FB futbol takımını egolarınla yönetip oyuncağın haline çevirdin
Orman'dan Atınç'a ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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