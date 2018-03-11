Orman'dan Atınç'a ziyaret – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Orman'dan Atınç'a ziyaret

    Orman'dan Atınç'a ziyaret

    Beşiktaş Kulübü Başkanı , yeniden ameliyat edilen savunma oyuncusu 'ı hastanede ziyaret etti.

    Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre Orman, siyah-beyazlı futbol takımının sağlık kurulu başkanı Dr. Sarper Çetinkaya tarafından Acıbadem Fulya Hastanesinde sol dizinden ameliyat edilen 'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

    Siyah-beyazlı futbolcuya geçmiş olsun dileklerini ileten Orman, oyuncunun en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:38
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