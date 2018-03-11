Beşiktaş gözünü Devler Ligi'ne çevirdi
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 14 Mart Çarşamba günü sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan ve 1-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında forma giyen oyuncuların salonda yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer oyuncuların ise ısınma ve istasyon koşularının ardından top kontrolü, pas ve top kapma çalışmalarının yanı sıra kanat organizasyonları üzerinde durduğu kaydedildi.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanın, yarı sahada yapılan çift devreli taktik maçla sona erdiği aktarıldı.
Beşiktaş, Bayern Münih maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 14:32
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Ümit Özat Şenol Güneş'i suçladı
Toplam 8
Yorum
Yazık Yılların Gençlerbirliği küme düşme mücadelesi veriyor, hocası hala fenerbahçe adına algı yaratma peşinde.
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Şampiyonluk üçgeni!
Toplam 3
Yorum
En büyük FENER Taraftarın Şampiyonluk ve 4.yıldız beklediği bir döneme girilmişken,kendi sahasında Akhisarı dağıtmasını beklenen FB, kendi dağılıyor, Zor
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Aziz Yıldırım: Mali durumu bizden daha iyi olan yok
Toplam 6
Yorum
En büyük FENER Rakiplerinle kıyaslandığında 20 senelik başkanlık döneminde başarısızsın, FB futbol takımını egolarınla yönetip oyuncağın haline çevirdin
Beşiktaş gözünü Devler Ligi'ne çevirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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