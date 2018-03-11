Beşiktaş gözünü Devler Ligi'ne çevirdi – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    gözünü Devler Ligi'ne çevirdi

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> gözünü Devler Ligi'ne çevirdi

    , Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 14 Mart Çarşamba günü sahasında temsilcisi ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK 'nde gerçekleştirilen antrenmanda 'de dün oynanan ve 1-0 kazanılan maçında forma giyen oyuncuların salonda yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

    Diğer oyuncuların ise ısınma ve istasyon koşularının ardından top kontrolü, pas ve top kapma çalışmalarının yanı sıra kanat organizasyonları üzerinde durduğu kaydedildi.

    Teknik direktör yönetimindeki idmanın, yarı sahada yapılan çift devreli taktik maçla sona erdiği aktarıldı.

    , maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 14:32
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