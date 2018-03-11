Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan ve 1-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında forma giyen oyuncuların salonda yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ise ısınma ve istasyon koşularının ardından top kontrolü, pas ve top kapma çalışmalarının yanı sıra kanat organizasyonları üzerinde durduğu kaydedildi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanın, yarı sahada yapılan çift devreli taktik maçla sona erdiği aktarıldı.

Beşiktaş, Bayern Münih maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.