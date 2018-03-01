Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    - maçının hakemi belli oldu

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>-<a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> maçının hakemi belli oldu

    Spor Toto 'in 24. haftasında oynanacak - maçını yönetecek.

    Spor Toto 'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 5 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak - mücadelesini yönetecek.

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 'de 24. haftanın maç programı ve görev alacak hakemler şöyle:

    2 Mart Cuma
    20:00 Bursaspor - Kayserispor (Yaşar Kemal Uğurlu)

    3 Mart Cumartesi
    13:30 Kasımpaşa - Osmanlıspor (Cüneyt Çakır)

    16:00 Medipol Başakşehir - Göztepe (Ali Palabıyık)

    19:00 Kardemir Karabükspor - Galatasaray (Mete Kalkavan)

    4 Mart Pazar
    13:30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor (Barış Şimşek)

    16:00 Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor (Ümit Öztürk)

    19:00 Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (Bülent Yıldırım)

    19:00 Fenerbahçe - Teleset Mobilya Akhisarspor (Arda Kardeşler)

    5 Mart Pazartesi
    20:00 - ()
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:55
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