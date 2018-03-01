Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçını Halis Özkahya yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 24. haftanın maç programı ve görev alacak hakemler şöyle:
2 Mart Cuma
20:00 Bursaspor - Kayserispor (Yaşar Kemal Uğurlu)
3 Mart Cumartesi
13:30 Kasımpaşa - Osmanlıspor (Cüneyt Çakır)
16:00 Medipol Başakşehir - Göztepe (Ali Palabıyık)
19:00 Kardemir Karabükspor - Galatasaray (Mete Kalkavan)
4 Mart Pazar
13:30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor (Barış Şimşek)
16:00 Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor (Ümit Öztürk)
19:00 Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (Bülent Yıldırım)
19:00 Fenerbahçe - Teleset Mobilya Akhisarspor (Arda Kardeşler)
5 Mart Pazartesi
20:00 Trabzonspor - Beşiktaş (Halis Özkahya)
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:55
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Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Toplam 3
Yorum
seçme hakemlerle fb-göztepe sivas-gs kasımpaşa-gs maçları mağlup veya berabere iken 6 dakika uzadı.Akhisar gs maçında korner bile atılmadı okan hep türibüne
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Beşiktaş'ta şarkı krizi!
Toplam 12
Yorum
BEŞİKTAŞ futbolcuları motive etmek içindir belkide ? dövüşçüler kendi müziğini seçer ya hani ? saçma olan senin düşüncen...
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Ali Koç iki isimle anlaştı! Seçimi kazanması halinde...
Toplam 10
Yorum
Aykut Kraldır. Kimi bitirdi mesela. Hangisi iyi oyuncuydu da Aykut bitirdi. Aksine gençleri bile kazanmaya çalışıyor. Bu bile cesaret.
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