24. hafta heyecanı başlıyor
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası, yarın Bursaspor ile Kayserispor arasında oynanacak müsabaka ile başlayacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak maçın başlama saati 20.00.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 24. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye)
3 Mart Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
4 Mart Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Ankara 19 Mayıs)
16.00 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor (Ülker)
19.00 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Antalya)
5 Mart Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:31
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Fernandao'nun cezası açıklandı!
Toplam 75
Yorum
Ex Sevinmek ne zamandan beri provokasyon oldu? O zaman Sus isaretide bir provokasyon,yada kayarak seyircilelere kol göstermekte. vs vs. yokdaha
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Fernandao'nun cezası açıklandı!
Toplam 75
Yorum
taraf kaç maç olmalıydı melo bundan beterini yaptı ve dilinide çıkartarak yaptı..lanet olsun fb düşmanlarınaaaaaaaaaaaaaaa
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Yıldırım'dan Koç'un dev planına, karşı hamle!
Toplam 17
Yorum
55 yaşındayım bu yılki gibi kötü bir fb kadrosu ne gördüm ne duydum...ömrüm hep kahırla geçti özellikle son 20 yıl...
24. hafta heyecanı başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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