24. hafta heyecanı başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak maçın başlama saati 20.00.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 24. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye)

3 Mart Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



4 Mart Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Ankara 19 Mayıs)

16.00 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor (Ülker)

19.00 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Antalya)



5 Mart Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)