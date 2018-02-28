Kulüpler Birliği toplandı! ''Yeni yasanın...''
Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, yapılacak olan yasanın mayıs ayında meclisten geçmesi doğrultusunda çalıştıklarını söyledi.
"KULÜPLERİ BİZLER BORÇLANDIRMADIK"
Çıkacak olan yasada, kulüplerin borçlarının mevcut başkan ve yönetime yüklenmesi şartının olup olmayacağı sorulan Orman, "Kulüpleri biz borçlandırmadık. Bizden önce gelen borçlar var. Tekneyi hem yüzdürmek lazım hem de finansal açıdan yürümek lazım. Benim açımdan en büyük kriter, Beşiktaş'ın şampiyonluğu, Kayserispor açısından ilk 2'de 3'te olmak. Bunun için uğraş veriyoruz. Bir taraftan da finansal durumu toparlamak lazım. İlk etapta yapısal problemleri çözmemiz lazım. Kanun koyucunun gücünü arkamıza alıp diğer işlere bakmalıyız. Bütün yetkiler kanunla TFF'ye verilmiş durumda. Burası bir vakıf. Personel sayısı da çok kısıtlı. Sadece 2 kişi çalışıyor. Burası ayrı bir yapı olarak oluşacak" diyerek sözlerini tamamladı.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:06
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Dev maç öncesi F.Bahçe'den iddialı sözler
Toplam 10
Yorum
sportmen Ne dışarıda ne de sahada tahrikten geri kalmayacaklar.FB deGS de BJK nın en zayıf noktasının sahada tahrik olduğunu biliyorlar,asla vazgeçme
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Dev maç öncesi F.Bahçe'den iddialı sözler
Toplam 10
Yorum
knnbjk o oyuncunuzun ismi de ali kalınbıyıkmıydı neydi. bülent yılıdırımda iyide kalınbıyık kadar değil.
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UEFA: "Eğer Beşiktaş 5-0'dan turu çevirirse..."
Toplam 12
Yorum
Kadir Ac tavuk kendini dari ambarinda sanarmis. ilk yari 2-0 olunca ne olacak? turmu atliyacaktiniz?
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