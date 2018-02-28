Galatasaray'da başkanlar buluştu – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    'da başkanlar buluştu

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da başkanlar buluştu

    Kulübünde mevcut başkan ile eski başkan ve yöneticiler, Stadı'nda bir araya geldi.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Stadyum Müzesi'nin açılış töreninden sonra gerçekleştirilen buluşmaya, 'in yanı sıra eski başkanlar , Faruk Süren, ve , eski yöneticiler ve , divan kurulu başkanı ile mevcut yönetim kurulu üyeleri Adil Araboğlu, Dinç Üner ve Mahmut Recevik katıldı. Eski başkanlar ve Mehmet Cansun mazeretleri nedeniyle toplantıda yer almadı.

    Başkan , eski başkan ve yöneticilerle bir araya gelmekten dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

    "Her zaman bir hayalimiz vardı; hep beraber el ele nice şampiyonluklara. camiası bugün iki tarihi olaya tanıklık etti. Biri müze açılışı, diğeri ise bu toplantı. Müze, 'den bugüne gelen bir başarının ürünü. Bunu sağlayan bütün insanlar burada. Bu, bana nasip oldu. Onlara kazandırdıkları kupalar için tek tek teşekkür ediyorum. İlk kez başkanlarımız toplandı. Yaşayan başkanlarımız ve temsilcilerinin burada olması çok önemli. Bu tarihi bir ana da vesile olduğum için çok mutlu oldum."

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:27
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