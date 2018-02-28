Galatasaray Marçal ile görüşüyor
Yeni sezon için arayışlara başlayan G.Saray yönetimi savunmaya takviye yapmak için ilk adayını belirledi
Defans hattını Brezilyalılardan oluşturan Galatasaray yeni sezon için Olympique Lyon'da forma giyen Marçal ile görüşmelere başladı.
Sarı kırmızı ekibin görüşmelerde büyük mesafe katettiği öğrenildi.
SÜPER LİG TECRÜBESİ VAR
2015/16 sezonunda Gaziantepspor'da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı Marçal, 4.5 milyon Euro karşılığında Benfica'dan Olympique Lyon'a transfer olmuştu.
Bu sezon Lyon formasıyla 24 maça çıkan Marçal, gol atma başarısı gözteremezken 3 asistlik performans sergiledi.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 20:39
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Dev maç öncesi F.Bahçe'den iddialı sözler
Toplam 10
Yorum
sportmen Ne dışarıda ne de sahada tahrikten geri kalmayacaklar.FB deGS de BJK nın en zayıf noktasının sahada tahrik olduğunu biliyorlar,asla vazgeçme
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Dev maç öncesi F.Bahçe'den iddialı sözler
Toplam 10
Yorum
knnbjk o oyuncunuzun ismi de ali kalınbıyıkmıydı neydi. bülent yılıdırımda iyide kalınbıyık kadar değil.
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UEFA: "Eğer Beşiktaş 5-0'dan turu çevirirse..."
Toplam 12
Yorum
Kadir Ac tavuk kendini dari ambarinda sanarmis. ilk yari 2-0 olunca ne olacak? turmu atliyacaktiniz?
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