Galatasaray Marçal ile görüşüyor – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Marçal ile görüşüyor

    Galatasaray Marçal ile görüşüyor

    için arayışlara başlayan G.Saray yönetimi savunmaya takviye yapmak için ilk adayını belirledi

    Defans hattını Brezilyalılardan oluşturan için 'da forma giyen Marçal ile görüşmelere başladı.

    Sarı kırmızı ekibin görüşmelerde büyük mesafe katettiği öğrenildi.

    SÜPER LİG TECRÜBESİ VAR
    2015/16 sezonunda 'da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı Marçal, 4.5 milyon Euro karşılığında 'dan Olympique Lyon'a transfer olmuştu.

    Bu sezon Lyon formasıyla 24 maça çıkan Marçal, gol atma başarısı gözteremezken 3 asistlik performans sergiledi.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:39
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