G.Saray'dan açıklama geldi! Sakatlarda son durum – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    G.Saray'dan açıklama geldi! Sakatlarda son durum

    G.Saray'dan açıklama geldi! Sakatlarda son durum

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 24. haftasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:23
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