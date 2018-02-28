Özbek'ten UEFA mesajı! Futbolculara...
Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek, müze açılışında yaptığı açıklamada, UEFA’nın görüşme talebinde Riva projesinin hayata geçirildiğinin mutlaka söylenmesi gerektiğini söyleyerek, “Görüşmeye gitmeden önce oyuncu alacaklarının da silinmesi gerekiyor” dedi.
Mayıs ayında aday olup olmayacağı sorulan Özbek, "20 yıldır Galatasaray'a hizmet ediyorum, hizmet etmekten hiçbir zaman geri durmayız. Yoluna koyulması gereken işler var. Bu nedenle herkesin fikrini, düşüncesini yeni yönetime aktarması gerekiyor. Biz de birazdan başkanlarla bir toplantı yapacağız" açıklamasında bulundu.
"RİVA PROJESİNİN HAYATA GEÇİRİLDİĞİ MUTLAKA ANLATILMALI"
UEFA'nın Galatasaray'ı görüşmeye çağırmasıyla ilgili olarak konuşan Dursun Özbek, "UEFA, Finansal Fair Play prosedürleri gereği Galatasaray'a davetiye çıkardı. Bu prosedürlerin gereğidir. Geçtiğimiz yıl 2 kez UEFA'yı bu konuyla ilgili ziyaret ettim. Üst düzey görüşmelerimiz oldu. Galatasaray'ın mali yapısının düzelmesine yönelik Riva ve Florya projelerini anlatmıştım. O gün hayata geçmemişti. Devlet desteği verilen bu projelerin mali yapıya büyük katkı vereceği bir gerçek. Ben o zaman yetkililere anlattım ve Galatasaray'ın düzlüğe çıkacağını, bu manada Türkiye'deki tek kulüp olacağını söyledim. Bugün yapılması gereken, UEFA'ya bildirilen projeler hayata geçti ve bunları UEFA'ya anlatmak. Bu manada Galatasaray'ın hayal ettiği mali bağımsızlık yapısına kavuştuğunu anlatmak gerekiyor. Bence durum bundan ibaret" ifadelerini kullandı.
"FUTBOL AİLESİNE BORÇ OLMAMALI"
UEFA'nın kendi dönemlerinde Galatasaray'ın 2021 yılına kadarki iş planını sorduğunu söyleyen Dursun Özbek, "Riva projesinden 1,5 milyar TL'lik kaynak bekliyoruz, bunun UEFA'ya anlatılması gerekiyor. Özellikle UEFA'nın çok dikkat ettiği, futbol ailesine olan borcun ödenmesi gerekiyor. Bu nedenle toplantıya gitmeden bu borçların silinmesi gerekiyor. Zannediyorum 9 Mart'ta UEFA'ya gidilecek. Bu manada anlatım yapılırsa başarılı olunacağını düşünüyorum" diye konuştu.
Mustafa Cengiz'in, "Geldiğimizde kulübün kasası boştu" açıklamasının hatırlatıldığı Özbek, "Arkadaşlar, bu konuları birebir konuşmakta fayda var. Galatasaray'ın marka değerine zarar verecek, yıpratacak konuların böyle konuşulmaması gerektiğini düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:10
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Talisca için Monaco iddiası
Toplam 5
Yorum
forever1903 bonservisini alip senelik 5 milyon teklif edersen belki kalir, yoksa zor, ama bu adamin 40-50 milyonlara satilma imkani var
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Galatasaray Müzesi'ndeki Atatürk'ün mektubu şaibeli!
Toplam 1
Yorum
anl gs ın her seyı saıbelı
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Geceye damga vuran göbek!
Toplam 1
Yorum
pomak konu galatasaray olunca hiç ayrıntı kaçmıyor,nedir bu düşmanlık niçin bunlar oluyor anlamış değilim,tarafsız olun tarafsız..
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