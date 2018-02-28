Galatasaray Müzesi'ndeki Atatürk'ün mektubu şaibeli! – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Müzesi'ndeki Atatürk'ün mektubu şaibeli!

    Galatasaray Müzesi'ndeki Atatürk'ün mektubu şaibeli!

    Habertürk gazetesi yazarı Murat Bardakçı Galatasaray Müzesi'nde sergilenecek olan Atatürk'ün sarı-kırmızılı kulübe yazdığı mektubun şaibeli olduğunu yazdı.

    Bardakçı'nın "Galatasaray'ın müzesindeki mektup şaibelidir, Mustafa Kemal'in böyle bir imzası yoktur!" ifadelerini kullandığı yazının tamamı şöyle:

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:59
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