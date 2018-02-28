Galatasaray Müzesi'ndeki Atatürk'ün mektubu şaibeli!
Habertürk gazetesi yazarı Murat Bardakçı Galatasaray Müzesi'nde sergilenecek olan Atatürk'ün sarı-kırmızılı kulübe yazdığı mektubun şaibeli olduğunu yazdı.
Bardakçı'nın "Galatasaray'ın müzesindeki mektup şaibelidir, Mustafa Kemal'in böyle bir imzası yoktur!" ifadelerini kullandığı yazının tamamı şöyle:
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:59
-
Talisca için Monaco iddiası
Toplam 5
Yorum
forever1903 bonservisini alip senelik 5 milyon teklif edersen belki kalir, yoksa zor, ama bu adamin 40-50 milyonlara satilma imkani var
-
Galatasaray Müzesi'ndeki Atatürk'ün mektubu şaibeli!
Toplam 1
Yorum
anl gs ın her seyı saıbelı
-
Geceye damga vuran göbek!
Toplam 1
Yorum
pomak konu galatasaray olunca hiç ayrıntı kaçmıyor,nedir bu düşmanlık niçin bunlar oluyor anlamış değilim,tarafsız olun tarafsız..
Galatasaray Müzesi'ndeki Atatürk'ün mektubu şaibeli! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.