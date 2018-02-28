Galatasaray Müzesi'ndeki Atatürk'ün mektubu şaibeli!

Habertürk gazetesi yazarı Murat Bardakçı Galatasaray Müzesi'nde sergilenecek olan Atatürk'ün sarı-kırmızılı kulübe yazdığı mektubun şaibeli olduğunu yazdı.

Bardakçı'nın "Galatasaray'ın müzesindeki mektup şaibelidir, Mustafa Kemal'in böyle bir imzası yoktur!" ifadelerini kullandığı yazının tamamı şöyle: