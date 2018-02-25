Mücadeleye hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. 2. dakikada Mbaye Diagne ile öne geçen Kasımpaşa'ya 20. dakikada Deniz Türüç yanıt verdi. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı Kayserispor'un baskısıyla başladı. 66. dakikada Veysel Sarı, Deniz Türüç'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve Kasımpaşa 10 kişi kaldı.

Mücadelenin 74. dakikasında Stephane Badji takımını öne geçiren golü attı. Bu golden 4 dakika sonra Umut Bulut, kazanılan penaltı atışını gole çevirerek Süper Lig'deki gol sayısını 13 yaptı.



90+3. dakikada Trezeguet penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi ancak bu gol konuk ekibi yetmedi.



Zorlu mücadelenin galibi 3-2'lik skor ile Kayserispor oldu.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 38 yaptı ve 5. sıradaki yerini korudu. Kasımpaşa ise 29 puanla 10. sırada kaldı.

Kasımpaşa gelecek hafta Osmanlıspor'u ağırlarken, Kayserispor ise Bursaspor'a konuk olacak.