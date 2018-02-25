Kayserispor, Paşa'yı devirdi!
Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Kayserispor, Kasımpaşa'yı ağırladı. Diagne ile öne geçen konuk ekibe, sarı-kırmızılılar Deniz Türüç, Badji ve Umut Bulut ile yanıt verdi. 90+3. dakikada Trezeguet penaltıdan farkı 1'e indirdi ancak bu konuk ekibi yetmedi ve Kayserispor zorlu mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Kasımpaşa'da Veysel Sarı 66. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Mücadeleye hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. 2. dakikada Mbaye Diagne ile öne geçen Kasımpaşa'ya 20. dakikada Deniz Türüç yanıt verdi. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarı Kayserispor'un baskısıyla başladı. 66. dakikada Veysel Sarı, Deniz Türüç'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve Kasımpaşa 10 kişi kaldı.
Mücadelenin 74. dakikasında Stephane Badji takımını öne geçiren golü attı. Bu golden 4 dakika sonra Umut Bulut, kazanılan penaltı atışını gole çevirerek Süper Lig'deki gol sayısını 13 yaptı.
90+3. dakikada Trezeguet penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi ancak bu gol konuk ekibi yetmedi.
Zorlu mücadelenin galibi 3-2'lik skor ile Kayserispor oldu.
Bu sonuçla Kayserispor puanını 38 yaptı ve 5. sıradaki yerini korudu. Kasımpaşa ise 29 puanla 10. sırada kaldı.
Kasımpaşa gelecek hafta Osmanlıspor'u ağırlarken, Kayserispor ise Bursaspor'a konuk olacak.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:04
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Vida dünyaya küstü
Toplam 13
Yorum
deryam366 mitroviç in gerisindeydi adamın 1 senedir neden peşini bırakmadınız o kadar kötü durumda b. münih maçına neden 11 de çıkardınız
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149 milyon TL zarar
Toplam 4
Yorum
Çok yazık Her sene hedefte şampiyonluk var kupa var lakin her senede tek borç var ve gerçek. Nasıl kalkacaz bakalım
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Muhteşem ikili
Toplam 6
Yorum
N0_Name Kanatları bozmazsak, sistemle oynamasak şampiyon oluruz da bir rahat duramıyoruz ki.
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