İşte dev derbinin ilk 11'leri!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. İşte dev derbide maça başlaması beklenen ilk 11'ler...

Beşiktaş ile F.Bahçe tarihlerinde 345. kez karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk hedefindeki iki takımın da amacı Vodafone Park'taki müthiş mücadeleden galibiyetle ayrılmak. İlk olarak 28 Kasım 1924'te karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinden 4-0'lık skorla sarı-lacivertliler galip ayrılmıştı. 94 yıllık büyük rekabette Kanarya'nın geride kalan 344 maçta rakibine karşı 131-123'lük üstünlüğü bulunuyor. F.Bahçe'nin 472 golüne, Kartal, 431 golle karşılık verdi.

LİGDE F.BAHÇE ÜSTÜN

Beşiktaş ile Fenerbahçe 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında 123 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Kanarya'nın 46, Kartal'ın 38 galibiyeti bulunuyor. 39 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Ligdeki gol sayıları birbirine çok yakın. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş filelerini 136 kez havalandırdı. Beşiktaş'ın ise 133 golü bulunuyor.

KANARYA BİR ADIM ÖNDE

Beşiktaş ile Fenerbahçe bugün karşılaşmanın oynanacağı Dolmabahçe'de 167 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-lacivertlilerin üstünlüğü dikkat çekiyor. Sarılacivertliler, Kartal'ın evinde 59 kez kazandı. Beşiktaş ise 57 galibiyet elde etti. Fenerbahçe deplasmanda 204 gol kaydederken, siyah-beyazlıların 194 golü bulunuyor.

DERBİLER KIZARIYOR

İki takımın son 15 sezonda yaptığı 42 maçta 33 kırmızı kart çıktı. Beşiktaş'tan 20, F.Bahçe'den 13 futbolcu kırmızıyla oyun dışında kaldı. Son derbide Kanarya'dan 2, Kartal'dan 3 oyuncu atıldı.