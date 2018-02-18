Akhisar, Karabük'ü deplasmanda dağıttı
Spor Toto Süper Lig 22. hafta maçında Akhisarspor deplasmanda Karabükspor'u 3-0 mağlup etti.
Süper Lig 22. hafta mücadelesinde Teleset Mobilya Akhisarspor, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda Karabüksporun konuğu oldu.
Saat 13.30'da başlayan ve Volkan Bayarslan'ın düdük çaldığı karşılaşmada konuk ekip Akhisarspor'a 3 puanı getiren golleri 41. dakikada Mustafa Yumlu, 58. dakikada Muğdat Çelik ve 74. dakikada penaltıdan Soner Aydoğdu kaydetti.
Bu sonucun ardından Akhisarspor puanını 27'ye çıkararak 11. sıraya yükselirken, ligin son sırasına demir atan Karabükspor 12 puanda kaldı.
Süper Lig'in 23. haftasında Karabükspor 25 Şubat Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak; Akhisarspor ise 23 Şubat Cuma günü sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:26
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Bu da mı tesadüf
Toplam 8
Yorum
u.açar hiç şaşırmadık alışıkız Beşiktaş ımızı durdurma hareketlerine şenol hocanın10numara ve yrdmc hoca almama inadı olmasa hakemleride yenerdik
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Bu da mı tesadüf
Toplam 8
Yorum
taraftar YABANCI HAKEM isteyin.. Objektif hakemle oynamak işinize gelmez değil mi ? Konyada hakem sayesinde farktan kurtuldunuz.
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Fellaini imzayı attı!
Toplam 6
Yorum
GS'li yahu ne işi var bu kazmanın. kamyon gibi adam 20 yaşında bile koşamayan kamyon gibi ağır ve uzun adamı 31 yasında alırsanız yazıklar olsun !
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