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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Akhisar, Karabük'ü deplasmanda dağıttı

    Akhisar, Karabük'ü deplasmanda dağıttı

    Spor Toto 22. hafta maçında deplasmanda 'u 3-0 mağlup etti.

    22. hafta mücadelesinde Teleset Mobilya , Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda Karabüksporun konuğu oldu.

    Saat 13.30'da başlayan ve Volkan Bayarslan'ın düdük çaldığı karşılaşmada konuk ekip Akhisarspor'a 3 puanı getiren golleri 41. dakikada Mustafa Yumlu, 58. dakikada Muğdat Çelik ve 74. dakikada penaltıdan Soner Aydoğdu kaydetti.

    Bu sonucun ardından Akhisarspor puanını 27'ye çıkararak 11. sıraya yükselirken, ligin son sırasına demir atan 12 puanda kaldı.

    Süper Lig'in 23. haftasında Karabükspor 25 Şubat Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak; Akhisarspor ise 23 Şubat Cuma günü sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:26
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