Zirveye 'Pençe'

Haftanın maçında Kocaman'ın planı tıkır tıkır işledi. Avcı'nın hatalı kadrosu Fenerbahçe karşısında dağıldı. 3 puanı Kanarya kaptı



Geçen hafta liderlik şansını kaçıran Galatasaray bu kez 'pas' geçmedi. Antalya'yı 3 golle devirip 21. haftada yeniden zirveye 'Aslan pençesi'ni attı



Kartal, zayıf Karabük'ü beklendiği gibi farklı geçti. Trabzonspor ise ne kazanıyor ne kaybediyor... 1 puan serisiyle giderek zirveden kopuyor



AYKUT KOCAMAN 'MAT' ETTİ

FENERBAHÇE kaybetse hem puan hem moral olarak sıkıntıya girecekti. Teknik direktör Aykut Kocaman kimseyi dinlemedi, Valbuena, Soldado gibi isimleri kenerda bırakıp kafasındaki en doğru kadroyu sahaya sürdü. Başakşehir'de ise Abdullah Avcı tam tersine futboldan çok uzak kalan Chedjou ve Arda Turan'ı 11'e koyarak ayağının altına muz kabukları döşedi. Fenerbahçe sanki rakibine karşı 2 kişi fazlaydı. Avcı'nın hep söylediği 'oyun gücünü' Kocaman'ın taktiğiyle F.Bahçe aldı, kritik deplasman galibiyetiyle de şampiyonluk iddiasını artırdı.



?Rodrigues-gomis ortaklığı

CİMBOM geçen hafta Sivas'a kaybedince zirveyi devralma fırsatını kaçırmıştı. Bu hafta Fenerbahçe kazanıp liderliği Aslan'a altın tepside sundu. Galatasaray bu kez daha yapmadı. Sol kanatta Japonların hızlı treni gibi çalışan Nagatomo ve Rodrigues çok iyi oynadılar. Topu ceza sahasına çabuk getirince de Bafetimbi Gomis farkını gösterdi. İlk golde 120 kilometre ile vurdu. İkincisinde zekasını konuşturdu. Sarıkırmızılılar bu galibiyetle zirveyi kaptı. Beşiktaş beklendiği gibi Karabükspor'u rahat geçti. Talisca, Vagner Love ve Medel oyunlarıyla ön plana çıktı. Kartal art arda 3. şampiyonluğu için pusuda bekliyor.



5 MAÇLIK SERİ GÜME GİTTİ

TRABZONSPOR ilk yarının sonunda coşmuş 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Karabük deplasmanında başlayan yeni beraberlik serisi ise bordomavili renklere gönül verenler için artık 'kabak tadı' verdi. Hepsini değil sadece 3'ünü kazansa bugün hala şampiyonluğun güçlü adaylarından olurdu. Şimdi ise zirvenin 11 puan gerisinde. Bu hafta birbirinden güzel goller izledik. FIFA'nın 'Puskas Yılın Golü' ödüllerine bu haftadan 4 adayı rahatlıkla gönderebiliriz. Talisca'nın 2 golü, Robinho'nun füzesi ve Mustafa Yumlu'nun zeka dolu vuruşu müthişti.



HAFTANIN ASİSTİ RODRİGUES GALATASARAY

Pasla yapılan asistlere alışkınız, böylesini uzun zamandır görmemiştik. Öyle 30-40 metre değil, Garry Rodrigues tam 61 metre topu sürdü ve Gomis'e dengeli bir gol pası verdi.



HAFTANIN KURTARIŞI SERKAN ATİKER KONYA

Alanya dalga dalga geldiği her pozisyonda Serkan Kırıntılı'ya takıldı. Öyle ki sadece stoperi Welinton 3 kafa vuruşu yaptı. Serkan hepsini kurtardı, birinde refleksinin gücünü gördük



HAFTANIN TAKIMI FENERBAHÇE

Evinde 31 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Başakşehir'i yenmek her takımın harcı değil. Bir de gerçek var: Bu ligde büyük maçları en iyi oynayan takım tartışmasız F.Bahçe.



HAFTANIN SÖZÜ TÜMER METİN

TRABZONSPOR, G.Birliği deplasmanında 3 puana çok yakındı. Penaltıyı stoper Uğur Demirok kullandı, ancak kaçırdı. Eski futbolcu Tümer Metin şöyle yorumladı "Benim takımımda stoper penaltı atmaz. Bırak forvetin kaçırsın penaltıyı. Bırak Sosa kaçırsın penaltıyı."



HAFTANI FOTOĞRAFI

Hakem Fırat Aydınus yardımcısına '4 dakika uzatma' işaret etti, panoda '6' rakamını görünce adeta çılgına döndü. Uzun süre bu şekilde sitem etti.



HAFTANIN OLAY BİR KUZEY AFRİKA KLASİĞİ!

G.SARAY 3-0 öndeyken Faslı Belhanda 90'da çift sarıdan atıldı. Cezayirli Feghouli, Trabzon'da aşırı sinirden kırmızı görmüştü. Kuzey Afrika'nın en büyük yeteneği Cezayir asıllı Zidane da Dünya Kupası finalinde Materrazzi'ye kafa çakmıştı. Kısaca Kuzey Afrikalı futbolcularda oto-kontrol zaafiyeti var.



CEZA TAHTASI



KIRMIZI KART

Belhanda (Galatasaray), Moke (Atiker Konyaspor)



SARI KART

Maicon (Antalya), Lopes (Kayseri), Vrsajevic, Ceyhun (Osmanlı), Welinton (Alanya), Serginho (Akhisar), Popov (Kasımpaşa), Mina (Yeni Malatya), Andre Castro, Beto (Göztepe)



İNENLER



RIZA ÇALIMBAY

Kırıcı geçen ligde Trabzonspor seri galibiyetler alabilse şampiyonluğun güçlü adayı olabilirdi. Ancak Rıza Çalımbay bu dönemde formsuz. Üst üste 5 beraberlik fazla oldu.



YENİ MALATYA

Erol Bulut ve öğrencilerini burada çok övdük ancak 2 haftadır ciddi düşüş içindeler. Sadece aldıkları skorlar değil oynadıkları futbol da gelecek adına umut vermiyor.



ABDULLAH AVCI

Medipol Başakşehir'in hocasını doğru kadro kurgusu ve ders gibi basın toplantılarıyla tanırdık. Arda ve Chedjou tercihi kadar maç sonu toplantısı da zayıftı.



ÇIKANLAR



YOAN GOUFFRAN

Göztepe evinde Osmanlı'yı elinden kaçırırken Gouffran kendisinden beklenen performansı fazlasıyla sergiledi. Özellikle ilk yarıda müthiş bir futbol oynadı.



GARY MEDEL

Kilo verip fiziksel kalitesini artırdıktan sonra formu da sürekli yükseliyor. Karabük belki zayıf rakip ama maç boyunca ciddiyeti, oynama arzusu üst seviyedeydi.



MARTİN LİNNES

Mariano ilk yarıya damga vurmuştu. Sakatlıktan aynı formda dönemedi. Fatih Terim formayı Linnes'e verdi. Norveçli 'Kuzeyli disipliniyle' harika bir maç çıkardı.



Gol krallığı Burak Trabzon

Burak..........TRABZON........ 17

Gomis..........G.SARAY......... 17

Jahovic........KONYA............14

Love............BEŞİKTAŞ........ 12

Umut...........KAYSERİ.......... 11

Adebayor....BAŞAKŞEHİR...10

Talisca........BEŞİKTAŞ......... 9



Asist krallığı Visca Başakşehir

Visca...........BAŞAKŞEHİR...10

Valbuena....F.BAHÇE............7

Belhanda....G.SARAY...........7

Emre...........BAŞAKŞEHİR.... 6

Rodrigues...G.SARAY.......... 6

Quaresma...BEŞİKTAŞ......... 6

Emre...........A.ALANYA.........5



HAFTANIN GOLÜ MUSTAFA YUMLU TM AKHİSAR

Akhisar'ın stoperi dünya yıldızı İbrahimovic gibi topuğuyla nefis gol attı. Talisca'nın röveşatası ve frikiği, Robinho'nun füzesi de haftaya damga vurdu.



HAFTANIN HOCASI AYKUT KOCAMAN FENERBAHÇE

İlk devrede "Fark suni" demişti, o farkı eritti. G.Birliği maçı sonrası "Şimdi Başakşehir ve Beşiktaş'ı deplasmanda yenmemiz gerekiyor" demişti. Başakşehir'i müthiş bir kurguyla yendi. Süper Lig'e 2 yıldır hükmeden takımlardan olan Başakşehir ilk defa bu kadar çaresiz gözüktü. Artık kimse "Valbuena neden yedek", "Soldado, Fernandao'nun arkasında bekler mi" diye sormuyor.



HAFTANIN HAKEMİ M.ÖĞRETMENOĞLU Y.MALATYA-KASIMPAŞA

Süper Lig'de hakemler maçlara etki etmeye devam ediyor. Bu hafta birçok karşılaşmada yine sıkıntılı pozisyonlar yaşandı. Özellikle verilmeyen penaltılar çok konuşuldu. 1-1 sonuçlanan Yeni Malatyaspor- Kasımpaşa karşılaşması temizdi. Mustafa Öğretmenoğlu iyiydi.



HAFTANIN YILDIZI FERNANDAO (FENERBAHÇE)

KANARYA, zorlu Başakşehir deplasmanında kazanırken Fernandao rakip ağları 2 güzel golle havalandırmayı bildi. Zaten Soldado gibi 'dünya yıldızı' forveti boşuna arkasında bırakmıyor.



HAFTANIN 11'İ



SERKAN

(A.KONYA)

Geçen hafta Beto, bu hafta Serkan... Konya, Alanya'yı deplasmanda mağlup etti ancak bunu tamamen kaleci Serkan'a borçlu. Kalesine tam 13 isabetli şut geldi. Bunların 12'sini kurtarmayı başardı.



İSLA

(F.BAHÇE)

Şili'li futbolcu kalitesini Başakşehir'e karşı konuşturdu. Arda Turan'ı sahadan sildi. Bir de üstüne Fernandao'nun attığı 2. golde arka direğe nefis bir orta kesti.



MİNA

(YENİ MALATYA)

Malatya, Yalçın'ı arar mı? sorusuna net yanıt verdi. Haftalardır iyi oynuyor. Bir de ileri çıkıp rakip ağları sarsmayı bildi.



M.YUMLU

(AKHİSAR)

Tecrübeli stoper takımının evinde Bursaspor'u yendiği mücadelede çok kritik bir gol attı. Hem de ne gol...



MEDEL

(BEŞİKTAŞ)

Karabük maçının yıldızlarından biriydi. O sahadayken Beşiktaş'ın pas kurgusu üst seviyeye çıkıyor.



TALİSCA

(BEŞİKTAŞ)

Olağanüstü bir maç daha oynadı. Röveşata ve frikik golleriyle repertuarını konuşturdu.



RODRİGUES

(G.SARAY)

Fatih Terim'in elinde giderek parlıyor... Galatasaray'ı rakip kaleye şimşek hızıyla taşıyor.



CİKALLESHİ

(OSMANLI)

Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Osmanlı için her puan altın değerinde. Göz-Göz'ü 2 kez avladı.



LOVE

(BEŞİKTAŞ)

Alanya'da müthiş işler yapıyordu, Beşiktaş macerası hızlı başladı. 2 gol attı. İlkindeki dokunuşu birinci sınıftı



FERNANDAO

(FENERBAHÇE)

Zirve yarışındaki en önemli maça damgasını vurdu. Maç boyu Başakşehir savunmasını yıprattı. Attığı 2 güzel golle 3 puanı getirdi.



GOMİS

(GALATASARAY)

Hiç şüphesiz ligimizin en iyi ceza alanı golcüsü. Topu kaleye yakın yerde onunla buluşturmak bir anlamda gol demek. Hem sert hem temiz vuruyor. Sonuç: 2 gol.



HAFTANIN YORUMU TURGAY DEMİR



1- G.SARAY-ANTALYA

Galatasaray kümede kalma mücadelesi yapan Antalyaspor karşısında inanılmaz bir kazanma iştahıyla oynadı, zirveyi kaptı. Fatih Terim yönetiminde iyi futbol oynayan Cimbom'un en büyük avantajı farklı tip oyuncuların da artık sisteme dahil olması.



2- BEŞİKTAŞ-KARABÜK

Beşiktaş şampiyon olduğu eski günlerine geri döndü. Karabükspor karşısında iyi futbolu 5 golle süsleyen Kartal, Vagner Love ile daha da güçlendi. Beşiktaş önündeki zorlu süreçte en iyi skorları alacak güce sahip. Tecrübesiyle şampiyonluğun doğal favorisidir.



3- BAŞAKŞEHİR-F.BAHÇE

Fenerbahçe, Başakşehir'i net bir skorla yenerken teknik adam farkı skoru belirleyen en önemli etkendi. Aykut Kocaman sistemini korumak adına Valbuena'yı oynatmazken Abdullah Avcı, Arda'yı oynatmak adına sistemini bozdu. Bu büyük bir hataydı. Arda, Başakşehir'in el freni gibi hareket etti tüm dengeleri bozdu. Fenerbahçe sahanın her yerinde pres yaparak zirve yarışında kartların yeniden dağıtılmasını sağladı.



4- G.BİRLİĞİ-TRABZON

Trabzonspor'un Burak Yılmaz'a endeksli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. N'Doye ya da Rodallega, 'Kral'ın yerini doldurabilecek kapasitede değiller Rıza Hoca bütün sistemi Burak üzerine kurmuşken boyunca onun yokluğunda ciddi şekilde bocalıyor.



5- GÖZTEPE-OSMANLI

6 ay futbol oynamayan Demba Ba'nın bu arayı hiç yaşamamış gibi geri dönmesi Göztepe için büyük şans. Ligin açık oynayan iki takım arasındaki mücadele en futbol hem de bol gol anlamında izleyenlere keyif verdi. Göztepe kopartamadı, Osmanlı önemli puan aldı.