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    11 Şubat 2018, Pazar
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    devleşti, Konyaspor kazandı!

    Serkan Kırıntılı devleşti, Konyaspor kazandı!

    Spor Toto 'in 21. hafta maçında düşme hattından kurtulma mücadelesi veren ve kadrosuna Eto'o, Jahovic gibi yıldızları katan , deplasmanda Aytemiz 'u 2-1 mağlup ederek kritik bir üç puanın sahibi oldu. Konuk ekip 64. dakikada Moke'nin ikinci sarı karttan görerek oyundan atılmasıyla maçı 10 kişi tamamladı.

    ETO'O AÇILIŞI PENALTI İLE YAPTI
    20. dakikada Deni Milosevic'in ara pası ile sağ çaprazdan ceza sahasına giren Adis Jahovic kaleci Remy Riou'nun üzerinden geçmek isterken yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi.

    Penaltı atışı için topun başına Konyaspor'un yeni transferi Samuel Eto'o geçti. Kamerunlu yıldız penaltı vuruşunda topu yerden sol köşeden filelerle buluşturdu ve takımını öne geçirdi. Eto'o, Konyaspor formasıyla ilk golünü kaydetti.

    CEVAP GECİKMEDİ!
    25. dakikada Emre Akbaba ile yaptığı duvar pası ile sol çaprazdan ceza sahasına giren Efecan Karaca altıpas sol çaprazından pasını altıpas alanına hareketlenen 'a aktardı. Kaleci 'dan önce Dyanfres Douglas vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Bu golle ev sahibi ekip eşitliği yakaladı.

    KONYA TEKRAR ÖNE GEÇTİ
    40. dakikada savunmada ileri doğru uzun oynadı. Ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Şahiner ceza sahasına girdi. Ömer Ali topu sol tarafına doğru çekerek vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu. Bu golle Konyaspor 2-1 öne geçti.

    PENALTI KAÇTI!
    45. dakikada savunma arasına atılan pasa hareketlenen Lamine Gassama son çizgiye inmek istedi ancak rakibi Eren Albayrak'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus bir kez daha penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Emre Akbaba vuruşunu yaptı ancak kaleci Serkan Kırıntılı sağ köşeye uzanarak gole izin vermedi.

    İlk yarı 2-1 konuk ekibin üstünlüğü ile geçildi.

    KONYA 10 KİŞİ KALDI
    64. dakikada orta alan mücadelesinde Wilfred Moke rakibi Emre Akbaba'yı formasından çektiği gerekçesi ile ikinci sarı karttan ile oyundan atıldı. Konuk ekip kalan dakikaları 10 kişi oynadı.

    Rakibinin eksik kalmasıyla baskısını dahada artıran , pozisyonlar bulsa da bir türlü Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı'yı geçmeyi başaramadı.

    , deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenerek önemli bir üç puanın sahibi oldu. Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 20 yaparak 16. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise 21 puanla 14. sırada kaldı.

    Atiker Konyaspor, 'in 22. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Aytemiz Alanyaspor ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.

    SERKAN KALESİNDE DEVLEŞTİ!
    Kurtardığı penaltının yanı sıra başarılı kurtarışlarıyla dikkat çeken Atiker Konyaspor'un tecrübeli kalecisi Serkan Kırıntılı maçın kazanılmasında önemli rol oynayan isimlerin başında geldi. Özellikle takımının 10 kişi kalmasının ardından kalesinde birçok pozisyon gören Serkan, bu pozisyonlarda Alanyaspor'a gol şansı vermedi.

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:06
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