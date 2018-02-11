Serkan Kırıntılı devleşti, Konyaspor kazandı!

ETO'O AÇILIŞI PENALTI İLE YAPTI

20. dakikada Deni Milosevic'in ara pası ile sağ çaprazdan ceza sahasına giren Adis Jahovic kaleci Remy Riou'nun üzerinden geçmek isterken yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus penaltı kararı verdi.

Penaltı atışı için topun başına Konyaspor'un yeni transferi Samuel Eto'o geçti. Kamerunlu yıldız penaltı vuruşunda topu yerden sol köşeden filelerle buluşturdu ve takımını öne geçirdi. Eto'o, Konyaspor formasıyla ilk golünü kaydetti.

CEVAP GECİKMEDİ!

25. dakikada Emre Akbaba ile yaptığı duvar pası ile sol çaprazdan ceza sahasına giren Efecan Karaca altıpas sol çaprazından pasını altıpas alanına hareketlenen Dyanfres Douglas'a aktardı. Kaleci Serkan Kırıntılı'dan önce Dyanfres Douglas vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Bu golle ev sahibi ekip eşitliği yakaladı.

KONYA TEKRAR ÖNE GEÇTİ

40. dakikada savunmada Ali Turan ileri doğru uzun oynadı. Ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Ömer Ali Şahiner ceza sahasına girdi. Ömer Ali topu sol tarafına doğru çekerek vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu. Bu golle Konyaspor 2-1 öne geçti.

PENALTI KAÇTI!

45. dakikada savunma arasına atılan pasa hareketlenen Lamine Gassama son çizgiye inmek istedi ancak rakibi Eren Albayrak'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus bir kez daha penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Emre Akbaba vuruşunu yaptı ancak kaleci Serkan Kırıntılı sağ köşeye uzanarak gole izin vermedi.

İlk yarı 2-1 konuk ekibin üstünlüğü ile geçildi.

KONYA 10 KİŞİ KALDI

64. dakikada orta alan mücadelesinde Wilfred Moke rakibi Emre Akbaba'yı formasından çektiği gerekçesi ile ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı. Konuk ekip kalan dakikaları 10 kişi oynadı.

Rakibinin eksik kalmasıyla baskısını dahada artıran Alanyaspor, pozisyonlar bulsa da bir türlü Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı'yı geçmeyi başaramadı.

Atiker Konyaspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenerek önemli bir üç puanın sahibi oldu. Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 20 yaparak 16. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise 21 puanla 14. sırada kaldı.

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Aytemiz Alanyaspor ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.

SERKAN KALESİNDE DEVLEŞTİ!

Kurtardığı penaltının yanı sıra başarılı kurtarışlarıyla dikkat çeken Atiker Konyaspor'un tecrübeli kalecisi Serkan Kırıntılı maçın kazanılmasında önemli rol oynayan isimlerin başında geldi. Özellikle takımının 10 kişi kalmasının ardından kalesinde birçok pozisyon gören Serkan, bu pozisyonlarda Alanyaspor'a gol şansı vermedi.