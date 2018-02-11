Sumudica: Rakibimiz defans yapmaya gelmiş!

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sumudica, rakiplerine ilk yarıda hiç pozisyon vermediklerini, ikinci devrede ise duran toptan gol yediklerini belirtti.

İyi bir maç çıkardıklarını ve 90 dakika boyunca oyunu kontrol ettiklerini ifade eden Sumudica, "İkinci yarı beraberliği yakaladıktan sonra rakip sadece hızlı hücumlarla çıkmaya çalıştı. Son dakikalarda Şamil önemli bir fırsatı kaçırdı. Sizin için Allah, benim için Tanrı bugün bize yardım etmedi. Rakibimiz defans yapmaya gelmiş. İlk yarıda hiç fırsat yakalayamadılar. Taraftara teşekkür ediyorum, beraberlik golünü bulmada bize yardım ettiler." diye konuştu.

Ligde 5. sırada olduklarını hatırlatan Rumen teknik adam, şunları kaydetti:

"Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek. Burada unutmamamız gereken Göztepe ve Sivasspor'un üstündeyiz. Rakiplerimizle aynı puanda olursak ikisine karşı da avantajlıyız çünkü Sivas'a karşı deplasmanda kazandık evimizde berabere kaldık. Göztepe'yi de evimizde yendik deplasmanda berabere kaldık ve ikisinden de 4'er puan aldık. 13 maçımız daha var. Benim için bütün maçların tamamı final havasında. Kayserispor ilk yarıdaki futboluna devam edecek."

AYBABA: "ONLAR DA BİZDEN ÇEKİNMİŞLER"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise Kayserispor'un da kendilerinden çekindiğini ve kendilerini geride karşıladığını söyledi.

Kayserispor'un önceki maçlara göre taktik değişikliğine gittiğini aktaran Aybaba, şu ifadeleri kullandı:

"Kayserispor ön tarafta baskı yapar derken onlar da bizden çekinmişler. Biz onları nasıl planladıysak onlar da bizi iyi izleyip planlamış. Çok geride karşıladılar. Böyle olunca da pozisyon bulmakta onlar da zorlandı, biz de zorlandık. Öne geçtiğimiz bir maçtı, çok basit bir gol yedik. Maç öncesinde 'Bir puan nasıl bir deplasman puanı?' diye sorsanız, 'İyi.' deriz. Fakat oyuna bakınca futbolcularımız biraz daha dikkatli, final paslarındaki tercihleri doğru olsaydı belki galibiyetle ayrılacaktık."