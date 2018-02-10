Gol düellosunda kazanan yok!

Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 23. dakikada yeni golcüsü Demba Ba ile 1-0 öne geçti. 35. dakikada Göztepe'nin Fransız yıldızı Gouffran farkı ikiye çıkardı.

43. dakikada Özer Hurmacı kaydettiği golle farkı 1'e indirdi. İlk yarı 2-1 Göztepe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda da yüksek tempo devam etti. Göztepe'nin farkı artırmak için baskısını artırdığı anlarda Osmanlıspor golü buldu. 59. dakikada Umar Aminu'nun asistinde Sokol Cikalleshi skoru eşitledi.

85. dakikada sahneye Andre Castro çıktı. Castro'nun pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sol çaprazda topla buluşan Yoan Gouffran'ın çektiği şut kaleci Zydrunas Karcemarskas'tan döndü. Dönen topu iyi takip eden Andre Castro'nun çektiği şut kaleci Karcemarskas'ın sağından ağlarla buluştu. Bu golle sarı-kırmızılı ekip tekrar öne geçti.

PENALTI KARARI!

90+4. dakikada Raheem Lawal'ın sağ kanattan yaptığı ortaya ön direkte hareketlenen Sokol Cikalleshi, Wallace Reis'in kendisini arkadan itmesi sonrasında yerde kaldır ve hakem Arda Kardeşler, bu pozisyonda Osmanlıspor lehine penaltı kararı verdi.



Kendisine yapılan faulün ardından kazanılan penaltı vuruşunda topun başına Sokol Cikalleshi geçti. Cikalleshi'nin çektiği şut kaleci Beto'nun sağından ağlarla buluştu. Bu golle Osmanlıspor skoru tekrar eşitledi. Zorlu mücadele 3-3 sona erdi.

Bu sonuçla Göztepe puanını 33 yaptı ve maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi. Osmanlıspor ise 19 puanla 16. sırada kaldı.



BETO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Sarı-kırmızılılar, önemli bir iki puanın yanında tecrübeli kaleci Beto'yu da kaybetti. Mücadelenin 83. dakikasında maçın hakemi Arda Kardeşler'e yaptığı yoğun itirazdan dolayı sarı kart gören deneyimli file bekçisi, İzmir ekibinin ligin 22. haftasında Ankara'da oynayacağı Gençlerbirliği mücadelesinde cezalı duruma düştü. Zorlu Başkent deplasmanında Portekizli kalecinin yerine kaleyi Günay Güvenç'in koruması bekleniyor.



Beto'nun yanı sıra ceza sınırında bulunan Andre Casto da gördüğü sarı karttan dolayı önümüzdeki hafta takımını yalnız bırakacak.

MAÇTAN NOTLAR

Göztepe'nin devre arasında kadrosuna dahil ettiği dünyaca ünlü golcü Demba Ba, sarı-kırmızılı taraftarın önünde ilk maçına çıktı. Geçen hafta deplasmanda oynanan Trazonspor karşılaşmasının ikinci yarısında forma giyen Senegalli oyuncu, Osmanlıspor sınavında ise on birde görevlendirildi. Göztepeli futbolseverler maç öncesi Demba Ba'ya sevgi gösterilerinde bulunurken, tecrübeli oyuncu da tribünlere alkışla karşılık verdi.

Maçın 23'üncü dakikasında ağları sarsan Demba Ba büyük bir sevinç yaşadı. Son olarak 30 Nisan 2017'de Beşiktaş formasıyla ağları sarsan Ba, yaklaşık 10 ay sonra gol atmayı başardı. Göztepe'nin ikinci golüne imza atan Gouffran da bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Teknik Direktör Tamer Tuna, kart cezalısı Poko'nun yokluğunda Rotman'a şans verirken, geçen hafta 21 kişilik kafilede yer almayan Scarione ve Tayfur da yedek kulübesinde kendine yer buldu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 8 bin Sarı-kırmızılı futbolsever tribünlerdeki yerini aldı.



Müsabakayı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu da izledi.







Stat: Bornova



Hakemler: Arda Kardeşler, Bahattin Duran, Tarık Ongun



Göztepe: Beto, Tanju Kayhan (Dk. 68) Sabri Sarıoğlu), Kosanovic, Kadu (Dk. 52 Wallace Reis), Traore, Halil Akbunar (Dk. 59 Ghilas), Selçuk Şahin, Rotman, Gouffran, Castro, Demba Ba



Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Yalçın Ayhan, Numan Çürüksu, Pinto, Serdar Gürler, Lumanza, Ceyhun Gülselam (Dk. 46 Lawal), Umar, Özer Hurmacı (Dk. 77 Mehmet Güven), Mehmet Batdal (Dk. 52 Cikalleshi)



Goller: Dk. 23 Demba Ba, Dk. 35 Gouffran, Dk. 84 Castro (Göztepe), Dk. 43 Özer Hurmacı, Dk. 59 ve 90+5 (Penatıldan) Cikalleshi (Osmanlıspor)



Sarı kartlar: Dk. 30 Ceyhun Gülselam, Dk. 41 Vrsajevic, Dk. 69 Umar, Dk. 76 Özer Hurmacı (Osmanlıspor), Dk. 52 Kadu, Dk.75 Castro, Dk. 83 Beto, Dk. 89 Sabri Sarıoğlu (Göztepe)