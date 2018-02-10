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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    hazırlıkları sürdü

    Antalyaspor hazırlıkları sürdü

    , 'in 21. haftasında 12 Şubat Pazartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

    'ndaki maçında görev alan futbolcuların yenilenme koşusu ve dar alanda pas yaptığı idmanda, diğer isimlerin 5'e 2 oynadığı bildirildi.

    Sınırlı alanda tek pas ile kontrol pasın ardından çift kale ile devam eden antrenmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.

    yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

    Selçuk İnan'ın doğum günü kutlandı
    Galatasaray'da antrenman öncesinde kaptan 'ın doğum günü kutlandı.

    33 yaşına giren futbolcunun yeni yaş günü için pasta kesilirken, teknik heyet ve futbolcular milli oyuncuyu tebrik etti.

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:59
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