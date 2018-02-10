Sizce Beşiktaş'ın maç tarihlerinde değişiklik yapılmalı mı?
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın kupa, lig ve Avrupa'daki maçlarının yoğunluğu nedeniyle yaptığı "Özellikle kupa maçlarının tehir edilmesi lazım. Beşiktaş, Türkiye’nin Avrupa’daki yüzüdür. Tolerans değil ama yardım edilmeli" açıklamasının ardından tartışma başladı.
Peki siz ne düşünüyorsunuz?
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:11
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Maçlar ertelensin!
Toplam 15
Yorum
CELAL OFFFF BIRININ KOCAMANI AGLAR BIRININ ORMANI AGLAR BIKTIK SIZDEN CIKIN ERKEK GIBI TOPUNUZU OYNAYIN YENIN YENILIN TERIM YENILDI KTYDUK DED
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RVP’den süper gol
Toplam 1
Yorum
bjkli helal sana uçan hollandalı hala fenere gol atıyorsun :)
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Oyuna gelme Hocam
Toplam 1
Yorum
bjkli iki güzel adam (hocam şu ozzy inadından vazgeç lütfen:) )
Sizce Beşiktaş'ın maç tarihlerinde değişiklik yapılmalı mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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