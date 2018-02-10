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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Sizce 'ın maç tarihlerinde değişiklik yapılmalı mı?

    Sizce <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın maç tarihlerinde değişiklik yapılmalı mı?

    Başkanı 'ın kupa, lig ve Avrupa'daki maçlarının yoğunluğu nedeniyle yaptığı "Özellikle kupa maçlarının tehir edilmesi lazım. , Türkiye’nin Avrupa’daki yüzüdür. Tolerans değil ama yardım edilmeli" açıklamasının ardından tartışma başladı.

    'ın Kupası'nı kaldırdığı dönem de dahil olmak üzere Avrupa maçları gerekçe gösterilerek 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında maçlarının ertelenmesi nedeniyle benzer bir uygulamanın 'a da yapılmasının uygun olacağını düşünenlerin yanı sıra, 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan 'nin de maçlarının ertelenmediği gerekçesiyle böyle bir uygulamanın 'a da yapılmaması yönünde görüş bildirenler de var.

    Peki siz ne düşünüyorsunuz?

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:11
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