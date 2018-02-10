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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Boyko gidiyor! Maaşını ödeyecek!

    Boyko gidiyor! Maaşını Beşiktaş ödeyecek!

    'ta kadroda düşünülmeyen isimlerden olan kaleci , ’ya oluyor. Ukrayna basını, ’le son pürüzlerin giderilmesinin ardından Boyko'nun takımın ’daki kampına katılacağını iddia etti.

    'a Dnipro'dan edilen Ukraynalı kaleci 'nun yeni takımı belli oldu. 'dan Sport Ua'nın haberine göre; 30 yaşındaki kalecinin eski takımı 'le sözleşme imzaladı. Dinamo Kiev'le anlaşan tecrübeli kaleci, son pürüzlerin giderilmesinin ardından bugün ya da yarın takımın 'daki kampına katılacak.

    Boyko'nun Ukrayna ekibine sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralandığı ve tecrübeli kalecinin maaşının da Beşiktaş tarafından ödeneceği öne sürüldü.

    Beşiktaş'ın Ukrayna ekibi Dnipro'dan transfer ettiği Boyko, 'da beklentiler karşılayamazken; geçen sezonu ekiplerinden Malaga'da kiralık olarak tamamlamıştı.

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:26
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