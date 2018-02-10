Boyko gidiyor! Maaşını Beşiktaş ödeyecek!
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimlerden olan kaleci Denys Boyko, Ukrayna’ya transfer oluyor. Ukrayna basını, Dinamo Kiev’le son pürüzlerin giderilmesinin ardından Boyko'nun takımın İspanya’daki kampına katılacağını iddia etti.
Beşiktaş'a Dnipro'dan transfer edilen Ukraynalı kaleci Denys Boyko'nun yeni takımı belli oldu. Ukrayna'dan Sport Ua'nın haberine göre; 30 yaşındaki kalecinin eski takımı Dinamo Kiev'le sözleşme imzaladı. Dinamo Kiev'le anlaşan tecrübeli kaleci, son pürüzlerin giderilmesinin ardından bugün ya da yarın takımın İspanya'daki kampına katılacak.
Boyko'nun Ukrayna ekibine sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralandığı ve tecrübeli kalecinin maaşının da Beşiktaş tarafından ödeneceği öne sürüldü.
Beşiktaş'ın Ukrayna ekibi Dnipro'dan transfer ettiği Boyko, Kara Kartal'da beklentiler karşılayamazken; geçen sezonu La Liga ekiplerinden Malaga'da kiralık olarak tamamlamıştı.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 11:26
-
Maçlar ertelensin!
Toplam 15
Yorum
CELAL OFFFF BIRININ KOCAMANI AGLAR BIRININ ORMANI AGLAR BIKTIK SIZDEN CIKIN ERKEK GIBI TOPUNUZU OYNAYIN YENIN YENILIN TERIM YENILDI KTYDUK DED
-
RVP’den süper gol
Toplam 1
Yorum
bjkli helal sana uçan hollandalı hala fenere gol atıyorsun :)
-
Oyuna gelme Hocam
Toplam 1
Yorum
bjkli iki güzel adam (hocam şu ozzy inadından vazgeç lütfen:) )
Boyko gidiyor! Maaşını Beşiktaş ödeyecek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.