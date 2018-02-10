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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    attı, sosyal medya yıkıldı

    Demba Ba attı, sosyal medya yıkıldı

    Süper Lig'in 21. haftasında evinde Osmanlıspor'u konuk eden Göztepe'de yeni transfer Demba Ba sarı kırmızılı forma ile ilk golünü attı. Demba Ba'nın bu golü sosyal medyada gündem oldu.

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:00
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