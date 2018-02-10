Demba Ba attı, sosyal medya yıkıldı
Süper Lig'in 21. haftasında evinde Osmanlıspor'u konuk eden Göztepe'de yeni transfer Demba Ba sarı kırmızılı forma ile ilk golünü attı. Demba Ba'nın bu golü sosyal medyada gündem oldu.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:00
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Sizce Beşiktaş'ın maç tarihlerinde değişiklik yapılmalı mı?
Toplam 9
Yorum
KMehmet Avrupadaki takimlar nasil kaldiriyor bu mac trafigini gidip sorsun ona göre antrenman planini degistirsin.
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Sizce Beşiktaş'ın maç tarihlerinde değişiklik yapılmalı mı?
Toplam 9
Yorum
cahilliğin bukadarı sanki sizin takım gidecektide bjk engel oldu lafa bak sz hangi dandik takıma elendiniz de gidemediniz sen bana onu hatırlatıver bi
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Sizce Beşiktaş'ın maç tarihlerinde değişiklik yapılmalı mı?
Toplam 9
Yorum
bjkli 3 takıma daha şans verilmişti, ama mahalle takımlarına elendikleri için, sadece süt kupasında mücadele edebiliyorlar.
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