Osmanlı’yı bana bırakın
4 maçtır kazanamayan Göztepe’de Ömer’in sakatlığı, Ghilas’ın hazır olmaması sonrasında Osmanlı önünde oynaması beklenen Demba Ba, “Osmanlı’yı bana bırakın” dedi
Göztepe, Osmanlıspor karşısında 4 maçlık kazanamama serisine son verip, yeniden üst sıralara doğru tırmanışa geçmenin planlarını yapıyor. Geçen hafta Trabzon deplasmanından 1 puanla dönen sarı-kırmızılılarda, yeni transfer Senegalli yıldız Demba Ba da ikinci 45 dakikada Göztepe formasıyla siftah yapmıştı. Takımda Ömer Şişmanoğlu'nun sakatlığı, bir diğer golcü Cezayirli Nabil Ghilas'ın da sakatlığını atlattıktan sonra hazır hale gelememesi nedeniyle gözler Demba Ba'ya çevrildi. Trabzon'daki performansıyla 'ilk 11'e hazırım' mesajı veren 32 yaşındaki tecrübeli golcü, Teknik Direktör Tamer Tuna'dan forma bekliyor. Tuna'nın da bugün Osmanlı karşısında 11'de görev vermesi beklenen Ba'nın, "Fiziksel olarak hiçbir sıkıntım yok. Trabzon maçında da oynayıp tempo olarak ritmimi yakalamaya başladım. Eğer Osmanlı maçında görev alırsam, takımımın kazanması için elimden geleni yaparım. Osmanlı'yı bana bırakın. Atacağım gollerle galibiyet hasretine son vereceğiz" diye iddialı konuştuğu öğrenildi.
Trabzonspor, karşılaşmasında 45 dakika görev yapan Demba Ba, fizik olarak hazır olduğunu belirterek Tamer Tuna'dan forma istedi.
Göztepe'de 3 eksik
Ligde 4 maçtır kazanamayan Göztepe, bugün evinde Osmanlı karşısında bu şanssızlığını kırmak istiyor. Bu sezon deplasmanda galip gelemeyen ve üst üste 7 maçını kaybeden Başkent ekibini eli boş göndermek isteyen İzmir ekibinde, cezalı Poko ile sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre ve Ömer Şişmanoğlu forma giyemeyecek. Osmanlıspor'da ise tek eksik, cezalı olan Musa Çağıran.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:39
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Maçlar ertelensin!
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Yorum
Haydar İnsanoğlu doyumsuz dedikleri bu olsa gerek. Zaten 2 yıldır yapılan yardımlarla bedavadan akla hayale gelmeyen başarılar(sanal) verilmedi mi?
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Fenerbahçe Doğuş, Bamberg'i devirdi
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Yorum
dünya takımı avrupa bize dar geliyor.....................................................
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Orman: Beşiktaş'a yardım edilmesi lazım
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Yorum
POYRAZ Hadi yoluna sen FB nin arkasından oyun çevireceksin Gökhan,Caner,Lensi alacaksın ondan sonrada bu maçın iptalini isteyeceksin hadi yolunagit
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