Göztepe'ye hentbolda kupa morali

Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda oynanan maçlarda takımın iyi bir görüntü ortaya koyduğunu belirten şube sorumlusu Deniz Durmaz, "Pazar günü Eurochallege Cup son 16 turu ilk maçında evimizde AEK ile karşılaşacağız. Bu maç öncesi kupada yolumuza devam etmek bize moral verdi. Umuyorum AEK karşılaşmalarında da istediğimiz sonuçları alırız" dedi.