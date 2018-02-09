Göztepe'ye hentbolda kupa morali
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası B Grubu'nda Köyceğiz Belediyespor ve MYK Hentbol maçlarını kazanarak Selka Eskişehir'le berabere kalan Göztepe, çeyrek finale kalmanın mutluluğunu yaşıyor.
Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda oynanan maçlarda takımın iyi bir görüntü ortaya koyduğunu belirten şube sorumlusu Deniz Durmaz, "Pazar günü Eurochallege Cup son 16 turu ilk maçında evimizde AEK ile karşılaşacağız. Bu maç öncesi kupada yolumuza devam etmek bize moral verdi. Umuyorum AEK karşılaşmalarında da istediğimiz sonuçları alırız" dedi.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:53
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Kocaman kulübede Yıldırım'a ise 45 gün
Toplam 11
Yorum
86lardan ALİKOÇ başkan FENERBAHÇE şampiyon.
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Kayyum tehlikesi!
Toplam 4
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86lardan sms kampanyası başlatın yine yardım edelim.Not:gs li değilim
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''Adaleti sağlayamazlar''
Toplam 17
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US ATÖLYESİ SAĞLAM BİR TANE KALECİN OLSA BUGÜN AÇIK ARA LİDERDİN..BU POLEMİKLERE GİRMEZDİN..
Göztepe'ye hentbolda kupa morali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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