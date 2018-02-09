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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Hentbol camiası 'i unutmadı

    Hentbol camiası Yaşar Sevim'i unutmadı

    Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) kurucu başkanı , vefatının 9. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

    Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine 'in eşi Mahire Sevim, oğlu Tolga Sevim, THF Genel Sekreteri Mutlu Kadıoğlu, THF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Barbaros Yılmaz, THF Eğitim Kurulu Başkanı Murat Bilge, Genç Milli Kız Hentbol Takımı Antrenörü Kemal Durak, kulüp antrenörleri, eski milli sporcular, antrenörler ve sevenleri katıldı.

    Anma töreninde konuşan Mahire Sevim, gelenlere teşekkür ederek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da burada bir araya gelerek, duygularımıza ortak oldunuz. Dualarımı sadece onun için değil, ahirete göçmüş olan herkese ediyorum. Artık acılarımızı azaltarak anılarımızı çoğaltıyoruz." dedi.

    Katılanların Yaşar Sevim ile ilgili anılarını ve duygularını paylaşmasının ardından anma töreni yapılan duayla sona erdi.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:06
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