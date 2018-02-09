Hentbol camiası Yaşar Sevim'i unutmadı

Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine Yaşar Sevim'in eşi Mahire Sevim, oğlu Tolga Sevim, THF Genel Sekreteri Mutlu Kadıoğlu, THF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Barbaros Yılmaz, THF Eğitim Kurulu Başkanı Murat Bilge, Genç Milli Kız Hentbol Takımı Antrenörü Kemal Durak, kulüp antrenörleri, eski milli sporcular, antrenörler ve sevenleri katıldı.

Anma töreninde konuşan Mahire Sevim, gelenlere teşekkür ederek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da burada bir araya gelerek, duygularımıza ortak oldunuz. Dualarımı sadece onun için değil, ahirete göçmüş olan herkese ediyorum. Artık acılarımızı azaltarak anılarımızı çoğaltıyoruz." dedi.

Katılanların Yaşar Sevim ile ilgili anılarını ve duygularını paylaşmasının ardından anma töreni yapılan duayla sona erdi.