Hentbol camiası Yaşar Sevim'i unutmadı
Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) kurucu başkanı Yaşar Sevim, vefatının 9. yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine Yaşar Sevim'in eşi Mahire Sevim, oğlu Tolga Sevim, THF Genel Sekreteri Mutlu Kadıoğlu, THF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Barbaros Yılmaz, THF Eğitim Kurulu Başkanı Murat Bilge, Genç Milli Kız Hentbol Takımı Antrenörü Kemal Durak, kulüp antrenörleri, eski milli sporcular, antrenörler ve sevenleri katıldı.
Anma töreninde konuşan Mahire Sevim, gelenlere teşekkür ederek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da burada bir araya gelerek, duygularımıza ortak oldunuz. Dualarımı sadece onun için değil, ahirete göçmüş olan herkese ediyorum. Artık acılarımızı azaltarak anılarımızı çoğaltıyoruz." dedi.
Katılanların Yaşar Sevim ile ilgili anılarını ve duygularını paylaşmasının ardından anma töreni yapılan duayla sona erdi.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:06
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''5 aylık süreçte kendim değildim''
Toplam 1
Yorum
selcuk bak ne demiş selcuk sen 3 yıl 5 aydır kendinde değilsin vücut bitmiş ağır çekim oynuyosun bence kontrant sonu futbolu bırakmalısın
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Kayyum tehlikesi!
Toplam 6
Yorum
Mülayim Yeni yasa ile kulüp zararlarını sebep olan başkanlar tarafından ödenmesi mecburi edilsin. Bak o zaman nasıl düzeliyor herşey.
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'Bu yoldan dönüş yok!'
Toplam 21
Yorum
AKDENİZ BIRAK GİT SEYİRCİ BİLE GELMİYOR KULÜBÜ BİTİRDİNİZ, ALİ KOÇ O STADI DOLDURUR, O ÜNİVERSİTEYİ AÇAR MERAK ETME
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