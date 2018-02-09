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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Antalya'nın rakibi Beykoz

    Antalya'nın rakibi Beykoz

    ERKEKLER 'nde mücadele eden , ligin 17. haftasında sahasında Beykoz Belediyesi'ni ağırlayacak.

    Erkekler 'nin ilk yarısını 6. sırada tamamlayan , ligin 2. yarısında çıkışını sürdürüyor. Avrupa Kupası'nda oynama hedefiyle çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlı ekip, ligde 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. , ligin 17. haftasında

    11 Şubat Pazar Beykoz Belediyesi'ni ağırlayacak. Muratpaşa Belediyesi Süleyman Evcilmen Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.00'da başlayacak.

    Antalyaspor Hentbol Takımı Başantrenörü Stevo Nikocevic, ligin ilk yarısında ortaya koydukları oyunu daha üst seviyelere çıkartarak, Avrupa Kupası yolunda emin adım atmak istediklerini söyledi.

    Taraftarları maça beklediklerini sözlerine ekleyen Stevo Nikocevic, "Ligdeki yükselişimiz sürüyor. Beykoz Belediyespor maçını, taraftarımızın önünde kazanarak Avrupa kupaları yolunda bir adım daha atmak istiyoruz. Taraftarımızın bizleri desteklemesi çok önemli. Bize güç vermeleri için onları bekliyoruz" dedi.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:47
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