Antalya'nın rakibi Beykoz
ERKEKLER Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Antalyaspor, ligin 17. haftasında sahasında Beykoz Belediyesi'ni ağırlayacak.
Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin ilk yarısını 6. sırada tamamlayan Antalyaspor, ligin 2. yarısında çıkışını sürdürüyor. Avrupa Kupası'nda oynama hedefiyle çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlı ekip, ligde 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. Antalyaspor, ligin 17. haftasında
11 Şubat Pazar Beykoz Belediyesi'ni ağırlayacak. Muratpaşa Belediyesi Süleyman Evcilmen Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.00'da başlayacak.
Antalyaspor Hentbol Takımı Başantrenörü Stevo Nikocevic, ligin ilk yarısında ortaya koydukları oyunu daha üst seviyelere çıkartarak, Avrupa Kupası yolunda emin adım atmak istediklerini söyledi.
Taraftarları maça beklediklerini sözlerine ekleyen Stevo Nikocevic, "Ligdeki yükselişimiz sürüyor. Beykoz Belediyespor maçını, taraftarımızın önünde kazanarak Avrupa kupaları yolunda bir adım daha atmak istiyoruz. Taraftarımızın bizleri desteklemesi çok önemli. Bize güç vermeleri için onları bekliyoruz" dedi.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:47
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Kocaman kulübede Yıldırım'a ise 45 gün
Toplam 11
Yorum
86lardan ALİKOÇ başkan FENERBAHÇE şampiyon.
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Kayyum tehlikesi!
Toplam 4
Yorum
86lardan sms kampanyası başlatın yine yardım edelim.Not:gs li değilim
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''Adaleti sağlayamazlar''
Toplam 17
Yorum
US ATÖLYESİ SAĞLAM BİR TANE KALECİN OLSA BUGÜN AÇIK ARA LİDERDİN..BU POLEMİKLERE GİRMEZDİN..
Antalya'nın rakibi Beykoz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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