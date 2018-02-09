Antalya'nın rakibi Beykoz

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin ilk yarısını 6. sırada tamamlayan Antalyaspor, ligin 2. yarısında çıkışını sürdürüyor. Avrupa Kupası'nda oynama hedefiyle çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlı ekip, ligde 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. Antalyaspor, ligin 17. haftasında

11 Şubat Pazar Beykoz Belediyesi'ni ağırlayacak. Muratpaşa Belediyesi Süleyman Evcilmen Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.00'da başlayacak.

Antalyaspor Hentbol Takımı Başantrenörü Stevo Nikocevic, ligin ilk yarısında ortaya koydukları oyunu daha üst seviyelere çıkartarak, Avrupa Kupası yolunda emin adım atmak istediklerini söyledi.

Taraftarları maça beklediklerini sözlerine ekleyen Stevo Nikocevic, "Ligdeki yükselişimiz sürüyor. Beykoz Belediyespor maçını, taraftarımızın önünde kazanarak Avrupa kupaları yolunda bir adım daha atmak istiyoruz. Taraftarımızın bizleri desteklemesi çok önemli. Bize güç vermeleri için onları bekliyoruz" dedi.