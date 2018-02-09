Hentbol'da haftanın programı
Hentbolda Kadınlar Süper Lig ve Erkekler Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Kadınlar Süper Lig
Yarın:
14.00 Aksaray Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Hasandağı)
15.00 Mudanya Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Mudanya)
11 Şubat Pazar:
15.00 Polatlı Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Yeni Polatlı)
17.00 Üsküdar Belediyespor-Eskişehir Şehir Koleji (Çamlıca)
14 Şubat Çarşamba:
15.00 Zağnosspor-Yenimahalle Belediyespor (Trabzon 19 Mayıs)
Osmangazi Belediyespor-Kastamonu Belediyespor maçı, Kastamonu ekibinin Avrupa kupası müsabakası nedeniyle 28 Şubat'a ertelendi.
- Erkekler Süper Lig
Yarın:
16.00 Beşiktaş Mogaz-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)
11 Şubat Pazar:
13.00 SELKA Eskişehir Hentbol-Serik Belediyespor (Porsuk)
14.00 Merzifon Belediyespor-MYK Hentbol (Gümüşhacıköy)
17.00 Antalyaspor-Beykoz Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
17.00 Aziziye Belediyesi Termalspor-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor (Aziziye)
Göztepe-Maliye Piyango maçı, İzmir ekibinin Avrupa kupası maçı nedeniyle 4 Nisan'a ertelendi.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:32
-
''Adaleti sağlayamazlar''
Toplam 13
Yorum
umut kongre yaklaştıkca hakemlere federasyona saldırmaya başladılar. Mazlum edebiyatı yapacaklar yine. aziz yıldırım hep bunu yaptı zaten.
-
''Adaleti sağlayamazlar''
Toplam 13
Yorum
umut kongre yaklaştıkca hakemlere federasyona saldırmaya başladılar. Mazlum edebiyatı yapacaklar yine. aziz yıldırım hep bunu yaptı zaten.
-
Fener, savunmayı Kilit’ledi!
Toplam 5
Yorum
umut isveç u21 liginin son sırada bulunan ve en çok gol yiyen takımının stoperini transfer etmek? helal olsun valla. tam bu yönetime göre bir iş
Hentbol'da haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.