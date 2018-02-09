Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Kadınlar Süper Lig

Yarın:

14.00 Aksaray Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Hasandağı)

15.00 Mudanya Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Mudanya)

11 Şubat Pazar:

15.00 Polatlı Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Yeni Polatlı)

17.00 Üsküdar Belediyespor-Eskişehir Şehir Koleji (Çamlıca)

14 Şubat Çarşamba:

15.00 Zağnosspor-Yenimahalle Belediyespor (Trabzon 19 Mayıs)

Osmangazi Belediyespor-Kastamonu Belediyespor maçı, Kastamonu ekibinin Avrupa kupası müsabakası nedeniyle 28 Şubat'a ertelendi.

- Erkekler Süper Lig

Yarın:

16.00 Beşiktaş Mogaz-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)

11 Şubat Pazar:

13.00 SELKA Eskişehir Hentbol-Serik Belediyespor (Porsuk)

14.00 Merzifon Belediyespor-MYK Hentbol (Gümüşhacıköy)

17.00 Antalyaspor-Beykoz Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

17.00 Aziziye Belediyesi Termalspor-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor (Aziziye)

Göztepe-Maliye Piyango maçı, İzmir ekibinin Avrupa kupası maçı nedeniyle 4 Nisan'a ertelendi.