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    09 Şubat 2018, Cuma
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    'da haftanın programı

    Hentbolda Kadınlar Süper Lig ve Erkekler Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmaları oynanacak.

    Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

    - Kadınlar Süper Lig

    Yarın:

    14.00 Aksaray Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Hasandağı)

    15.00 Mudanya Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Mudanya)

    11 Şubat Pazar:

    15.00 Polatlı Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Yeni Polatlı)

    17.00 Üsküdar Belediyespor-Eskişehir Şehir Koleji (Çamlıca)

    14 Şubat Çarşamba:

    15.00 Zağnosspor-Yenimahalle Belediyespor (Trabzon 19 Mayıs)

    Osmangazi Belediyespor-Kastamonu Belediyespor maçı, Kastamonu ekibinin Avrupa kupası müsabakası nedeniyle 28 Şubat'a ertelendi.

    - Erkekler Süper Lig

    Yarın:

    16.00 Beşiktaş Mogaz-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)

    11 Şubat Pazar:

    13.00 SELKA Eskişehir -Serik Belediyespor (Porsuk)

    14.00 Merzifon Belediyespor-MYK (Gümüşhacıköy)

    17.00 Antalyaspor-Beykoz Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

    17.00 Aziziye Belediyesi Termalspor-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor (Aziziye)

    Göztepe-Maliye Piyango maçı, İzmir ekibinin Avrupa kupası maçı nedeniyle 4 Nisan'a ertelendi.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:32
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