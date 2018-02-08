Muratpaşa Polatlı deplasmanında
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin namağlup lideri Muratpaşa Belediyespor, ligin 17’nci hafta maçında deplasmanda Polatlı Belediyespor’la karşılaşacak.
Ligin ilk yarısında kendi evinde oynadığı maçı 30-25 kazanan Muratpaşa Belediyespor'da tüm hesaplar zorlu geçmesi beklenen Polatlı deplasmanında galibiyet üzerine yapıldı.
Muratpaşa Belediyespor'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.
Pazar günü Polatlı Yeni Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı Ankara ve Hatay bölgesi hakemleri Özgür Benli ve Savaş Yüksek yönetecek. Karşılaşma saat 15.00'de başlayacak.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:48
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''Minnettarım''
Toplam 1
Yorum
tokatlı biz teşekkür ederiz babayiğit, atom karıncalığa devam
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Beşiktaş'tan yeni proje! Kartal ava çıkıyor
Toplam 1
Yorum
bjk gelişim çagındakı bır çocugun nasıl evrılecegını uc bes hareket ve bır mac ta anlayamazsınız çok dikkatli bir ekip kurulmalı
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F.Bahçe yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu
Toplam 7
Yorum
vıyyy oooo beşiktaş ile eşleşmişiz. çabuk bana palabıyıklıyı çağırın... o yoksa bülent ılıdırımda olur ülenn çabuk..
Muratpaşa Polatlı deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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