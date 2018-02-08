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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Muratpaşa Polatlı deplasmanında

    Muratpaşa Polatlı deplasmanında

    ’nin namağlup lideri , ligin 17’nci hafta maçında deplasmanda Polatlı Belediyespor’la karşılaşacak.

    13 takımın mücadele ettiği 'nde oynadığı 15 karşılaşmada 1 beraberlik ve 14 galibiyet alarak 29 puanla liderlik koltuğunda oturan , bu hafta ligin güçlü ekiplerinden Polatlı Belediyespor'la karşılaşacak.

    Ligin ilk yarısında kendi evinde oynadığı maçı 30-25 kazanan Muratpaşa Belediyespor'da tüm hesaplar zorlu geçmesi beklenen Polatlı deplasmanında galibiyet üzerine yapıldı.

    Muratpaşa Belediyespor'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

    Pazar günü Polatlı Yeni Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı Ankara ve Hatay bölgesi hakemleri Özgür Benli ve Savaş Yüksek yönetecek. Karşılaşma saat 15.00'de başlayacak.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:48
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