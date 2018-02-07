Hentbolda Avrupa sınavı

Kadınlarda Kastamonu Belediyespor, Zağnosspor ve Ardeşen Gençlik, erkeklerde ise Göztepe, Challenge ve Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası C Grubu 6. ve son maçında deplasmanda 9 Şubat Cuma günü Polonya temsilcisi Vistal ile karşılaşacak. Gdynia kentinde TSİ 19.00'da başlayacak müsabakayı Ukraynalı hakem çifti Tetyana Rakytina-Iryna Tkachuk yönetecek. Kastamonu ekibi daha önce gruptan çıkmayı garantilemiş ve çeyrek finale yükselmişti.

Kadınlardaki diğer Türk temsilcilerinden Zağnosspor, Challenge Kupası son 16 turunda 11 Şubat Pazar günü Sırp ekibi ZORK Jagodina ile Trabzon'da karşılaşacak. Belaruslu Valery Butskevich-Yury Butskevich hakem çiftinin görev alacağı karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Trabzon ekibi kupanın ilk maçında rakibini deplasmanda 34-24 mağlup etmişti.

Aynı kupadaki diğer Türk takımı Ardeşen Gençlik ise Portekiz temsilcisi Alavarium Love Tiles ile Rize'de 11 Şubat Pazar günü karşı karşıya gelecek. Sherif Xhema-Besfort Jahja (Kosova) hakem çiftinin düdük çalacağı maç saat 18.00'de start alacak. Ardeşen Gençlik deplasmandaki ilk müsabakada rakibine 41-27 üstünlük sağlamıştı.

ERKEKLER CHALLENGE KUPASI

Erkekler Challenge Kupası son 16 turunda Türkiye'yi temsil eden Göztepe ise ilk maçında 11 Şubat Pazar günü sahasında Yunan ekibi AEK ile mücadele edecek.

Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde, Rus hakem çifti Konstantin Ershov-Anton Pavliukov'un yöneteceği karşılaşma saat 15.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın rövanşı 17 Şubat Cumartesi günü Atina'da oynanacak.