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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    'de takvim yoğun

    Göztepe'de takvim yoğun

    Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde deplasmanda Serik Belediyespor'u 42-24 yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan 'yi yoğun maç programı bekliyor.

    İlk olarak yarın 'de saat 16.00'da Köyceğiz Belediyespor ile Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında karşılaşacak sarı-kırmızılılar ertesi gün bu kez MYK Hentbol'un rakibi olacak. Perşembe günü ise grubun son karşılaşmasında Selka Eskişehir Hentbol'un karşısına çıkacak Göz-Göz, kupa müsabakalarının ardından pazar günü Bornova Atatürk Spor Salonu'nda Eurochallege Cup son 16 turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi AEK Atina'yı konuk edecek. Antrenör yoğun bir döneme gireceklerini belirterek, " olarak her kulvarda başarılı olabilmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:45
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