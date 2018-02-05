Göztepe'de takvim yoğun
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde deplasmanda Serik Belediyespor'u 42-24 yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Göztepe'yi yoğun maç programı bekliyor.
İlk olarak yarın Eskişehir'de saat 16.00'da Köyceğiz Belediyespor ile Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında karşılaşacak sarı-kırmızılılar ertesi gün bu kez MYK Hentbol'un rakibi olacak. Perşembe günü ise grubun son karşılaşmasında Selka Eskişehir Hentbol'un karşısına çıkacak Göz-Göz, kupa müsabakalarının ardından pazar günü Bornova Atatürk Spor Salonu'nda Eurochallege Cup son 16 turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi AEK Atina'yı konuk edecek. Antrenör Adnan Öztürk yoğun bir döneme gireceklerini belirterek, "Göztepe olarak her kulvarda başarılı olabilmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:45
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Rodrigues, Almanya yolcusu!
Toplam 14
Yorum
gs avrupa piyasasının çok yüksek olduğu yerdeve genç ve iyi adamını 25 m eurodan den aşağı satmıcaksin
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2.1 milyon € çöpe gitti
Toplam 4
Yorum
halo sakat topçu almada fenerin eline kimse su dökemez..sırada kim var acaba van basten olabilirmi
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G.Saray'da iki şok birden!
Toplam 8
Yorum
metinn ya birakin muslera yildiz olsa turkiyede isi ne gecelim eray iyi bir kaleci olsa on defa keserdi muslerayi carrosso bile musleradan iyidir
Göztepe'de takvim yoğun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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