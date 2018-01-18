Hentbol Milli Takımı'ndan Eler ile yollar ayrıldı

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Serdar Eler ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Kadın Hentbol Takımımızın Başantrenörü Serdar Eler ile federasyonumuz arasında yapılan görüşme sonucu karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır." denildi.

Açıklamada ayrıca, bugüne kadar hem sporcu hem de antrenör olarak Türk hentboluna verdiği hizmetler için Eler'e teşekkür edilerek, bundan sonraki antrenörlük kariyerinde başarı dileklerinde bulunuldu.