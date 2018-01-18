Hentbol Milli Takımı'ndan Eler ile yollar ayrıldı
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Serdar Eler ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Kadın Hentbol Takımımızın Başantrenörü Serdar Eler ile federasyonumuz arasında yapılan görüşme sonucu karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır." denildi.
Açıklamada ayrıca, bugüne kadar hem sporcu hem de antrenör olarak Türk hentboluna verdiği hizmetler için Eler'e teşekkür edilerek, bundan sonraki antrenörlük kariyerinde başarı dileklerinde bulunuldu.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:06
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Türkiye'de ilk olacak! Bayern maçı tarihe geçecek...
Toplam 4
Yorum
gkhgny1907 2.maçın önemi kalmayacağı için formaliteyi farkındalığa çevirmeyi planlayan koca yürekli beşiktaşlıları teprik edirem :))))))))))))))))
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Aykut Kocaman, Elmas'ı neden oynatmadı?
Toplam 6
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sdf sdf ya he he
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Nabil Dirar 11’e!
Toplam 2
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alik bu dirar kazma gibi ortaları boş ya keleci tutuyor yada defans kurtarıyor yada auta gidiyor. fos
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