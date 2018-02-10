Beşiktaş'tan ayrıldı: Resmen açıklandı!

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimlerden olan kaleci Denys Boyko, Ukrayna'ya transfer oldu. Dinamo Kiev resmi sitesinden yaptığı açıklamada transferi "Boyko evine döndü" başlığıyla duyurdu.

Beşiktaş'ın Ukrayna ekibi Dnipro'dan transfer ettiği Boyko, Kartal'da beklentiler karşılayamazken geçen sezonu La Liga ekiplerinden Malaga'da kiralık olarak tamamlamıştı.



