Beşiktaş'tan ayrıldı: Resmen açıklandı!
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimlerden olan kaleci Denys Boyko, Ukrayna'ya transfer oldu. Dinamo Kiev resmi sitesinden yaptığı açıklamada transferi "Boyko evine döndü" başlığıyla duyurdu.
Beşiktaş'ın Ukrayna ekibi Dnipro'dan transfer ettiği Boyko, Kartal'da beklentiler karşılayamazken geçen sezonu La Liga ekiplerinden Malaga'da kiralık olarak tamamlamıştı.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:59
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Sizce Beşiktaş'ın maç tarihlerinde değişiklik yapılmalı mı?
Toplam 9
Yorum
KMehmet Avrupadaki takimlar nasil kaldiriyor bu mac trafigini gidip sorsun ona göre antrenman planini degistirsin.
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Sizce Beşiktaş'ın maç tarihlerinde değişiklik yapılmalı mı?
Toplam 9
Yorum
cahilliğin bukadarı sanki sizin takım gidecektide bjk engel oldu lafa bak sz hangi dandik takıma elendiniz de gidemediniz sen bana onu hatırlatıver bi
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Sizce Beşiktaş'ın maç tarihlerinde değişiklik yapılmalı mı?
Toplam 9
Yorum
bjkli 3 takıma daha şans verilmişti, ama mahalle takımlarına elendikleri için, sadece süt kupasında mücadele edebiliyorlar.
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