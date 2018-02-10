Rıdvan Dilmen: Abartmıyorum...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta Karabükspor karşısında 5-0'lık galibiyet aldı.



Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Karabükspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu:



Abartmıyorum. Beşiktaş attığının dışında 10 gol kaçırdı. Hem keyif aldılar, hem tribünlere hem seyircilere keyif verdiler. Ben yanılmadım. Aslında yanıldım, 6-7'ye gider dedim. Kaçırılanlara bakınca az söylemişim. Ben 25. haftada Galatasaray'ın lider olacağını düşünüyorum. O haftaya kadar bence en az 13 puan toplayacaklardır. Abdullah Avcı, Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'ın tüm hesapları o haftaya göre. Galatasaray'ın o haftayada geldiğinde 3. ile arasında en az 4 puan olmalı, 2. ile de en az 2 puan fark olmalı. Quaresma ile, Babel ile, Lens ile gol atmayanı döverler.?



Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Karabükspor maçının ilk yarısını yorumladı:



Karabük, düşmüş artık. Beşiktaş'ın 2 gol, minimum 4 gol pozisyonu var. Babel'in şovu, tek kaleye yakın bir maç. Oğuzhan telaşlanmadığı zaman harika oynuyor. 2-0 tehlikeli skordur ama bu maç öyle değil. Bu maç 6'ya doğru gidiyor. Beşiktaş'ın kredisi yok. Bugün yüzde bin favori olduğu maç oynuyor. Karabük'ten özür diliyorum ama ağır siklet ile hafif sikletin maçı oluyor. Bayern Münih maçları var. Fenerbahçe, Başakşehir maçları var. Güneş onları düşünüyordur. 25. haftaya kadar Galatasaray'ın 5 maçta 13 puan alacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ta 15 gol atmayanı dövüyorlar. Negredo bugün daha istekli. Quaresma tipik Vodafone Park'ın uçan oyuncusu. Babel de uçuyor. Talisca'nın golünde faul yok. Karabüklü oyuncu orada zaten vuramadı.



