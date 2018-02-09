Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Kasımpaşa, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı
Maça iki takım da çok hızlı başlarken goller de çabuk geldi. Önce 4. dakikada Mina, Yeni Malatya'yı 1-0 öne geçirdi, 7. dakikada ise Trezeguet, Kasımpaşa'ya beraberliği getirdi. Karşılıklı gollerle geçilen ilk yarının ardından ikinci yarıda daha kontrollü bir oyun vardı. İki takım da zaman zaman skorda dengeyi bozacak fırsatlar yakalasa da başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla Evkur Yeni Malatyaspor 27 puana yükselirken, Kasımpaşa puanını 26'ya çıkardı.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:03
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
Malatya kaçtı Kasımpaşa yakaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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