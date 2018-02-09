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    09 Şubat 2018, Cuma
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    kaçtı yakaladı

    Malatya kaçtı Kasımpaşa yakaladı

    Spor Toto 'de 21. haftanın açılış maçında , deplasmanda Evkur 'la 1-1 berabere kaldı

    Maça iki takım da çok hızlı başlarken goller de çabuk geldi. Önce 4. dakikada Mina, Yeni 'yı 1-0 öne geçirdi, 7. dakikada ise Trezeguet, 'ya beraberliği getirdi. Karşılıklı gollerle geçilen ilk yarının ardından ikinci yarıda daha kontrollü bir oyun vardı. İki takım da zaman zaman skorda dengeyi bozacak fırsatlar yakalasa da başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

    Bu sonuçla Evkur 27 puana yükselirken, Kasımpaşa puanını 26'ya çıkardı.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:03
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