Önce Beto sonra Göçek

Ligin son 3 haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile 1-1, Atiker Konyaspor ile 2-2, sahasında da Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, Göztepe'yi dün yenerek rahat bir nefes almak istiyordu. Süper forveti Burak Yılmaz'ın (16 maçta 17 gol) yokluğunda Karadeniz ekibi sayısız pozisyon bulsa da Göztepespor'un kalecisi Beto'yu geçemedi. 35 yaşındaki Portekizli eldiven tam 9 net pozisyonda devleşerek bordo-mavili futbolculara geçit vermedi.



TABANI DA ES GEÇTİ

Özellikle Sosa'nın serbest vuruşu, Okay'ın 3 net pozisyonda kafa vuruşlarını çıkaran Beto maçın kahramanı oldu. Yıllardın hakemlerden canı en çok yanan takım olan Fırtına, dün de aynı akıbete uğradı. Hakem Hüseyin Göçek, 80. dakikada ceza alanı içinde Kosanovic'in Rodallega'yı indirmesindeki net penaltıyı es geçti. Hemen ardından da Tanju'nun taç çizgisinde N'Doye'a taban ile sert bir şekilde girmesini sarı ile geçiştirdi, kırmızı vermedi.



YERE ÇARPAN ZORDU

Göztepe'de Trabzonspor karşısında yaptığı kurtarışlarla maçın yıldızı olan ve 0-0'lık beraberliği getiren isimlerin başında gelen Beto, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Portekizli milli kaleci, "Kaç tane kurtarış yaptığımı bilmiyorum, belki 10 tanedir. Trabzonspor, beklediğimizden daha fazla baskılı oynadı. Buradan 1 puan almak çok güzel. Tüm kurtarışlarım zordu. Ama bir tanesi vardı, yere sekip gelmişti. Onu kurtarmak çok zordu. Çok iyi bir oyun ortaya koyamamış olabiliriz ama iyi mücadele ettik ve 1 puanı aldık" ifadelerini kullandı.



ÖZEL TEBRİK ETTİLER

Göztepe kalecisi maçta yaptığı harika kurtarışların ardından maç sonunda tebrikleri kabul etti. Beto'yu tebrik edenler arasında net gollük pozisyonlarına engel olduğu Okay ve Rodallega gibi isimlerin yanı sıra, Trabzonspor kalecisi Onur Recep Kıvrak da yer aldı. Trabzonspor ile Göztepe, 20. kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta Fırtına'nın rakibine karşı 8-3 üstünlüğü vardı. 9 maç ise berabere bitti.



Yunus Emre SEL