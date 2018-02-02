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    02 Şubat 2018, Cuma
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    kulüplere ceza yağdırdı

    PFDK kulüplere ceza yağdırdı
    'dan, kulüplere ceza yağdı. , Y.Malatya 60 bin, 35 bin, ve A.Konyaspor 15'er bin lira para cezası kesti. PFDK, ayrıca G.Birliği'nden Petar Skuletic'e, 2 maç men ve 8 bin 500 lira, Sivasspor antrenörü Hikmet Yunus Kaya'ya da 13 bin lira para cezası verdi.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:54
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