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    02 Şubat 2018, Cuma
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    ile 90. randevuda

    Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 90. randevuda

    ile , yarın yapacakları maçla ligde 90. kez karşı karşıya gelecek.

    Lig tarihinde bugüne dek 89 kez karşılaşan iki ekipten, sarı-lacivertliler 45, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı. Taraflar arasındaki maçların 29'unda ise eşitlik bozulmadı.

    Rekabetteki son 5 maçtan galip ayrılan 'nin attığı 155 gole, 92 golle karşılık verdi.

    Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.

    - Fenerbahçe son 34 maçta sadece 3 kez yenildi

    Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı.

    Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 34 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi.

    Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 25'ini kazandı, 6'sında berabere kaldı.

    - İstanbul'daki maçlar

    İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında, sarı-lacivertlilerin galibiyetlerde 28-3, gol sayısında da 99-37 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'daki 11 maç ise berabere sonuçlandı.

    Başkent ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında son galibiyetini, 5 Mayıs 2000 tarihinde 3-1'lik skorla aldı, daha sonraki 17 maçtan 16'sını yitirdi, birinde berabere kaldı.

    Bu arada, iki takım arasında 2003-2004 ve 2006-2007 sezonlarında İstanbul'da yapılması gereken karşılaşmalar sarı-lacivertlilerin cezası nedeniyle İzmir'de oynandı. Fenerbahçe, 2003-2004'teki maçı 1-0, 2006-2007'dekini ise 2-1 kazandı.

    - En farklı galibiyetler

    Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı.

    Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.

    İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. 2011-2012'de ise Fenerbahçe, sahadan 6-1 galip ayrıldı.

    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:49
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