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    02 Şubat 2018, Cuma
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    ''Bonservisimi al başkan''

    ''Bonservisimi al başkan''

    Siyah-beyazlı takım için Çin Ligi’nden gelen cazip teklifi geri çeviren Brezilyalı, “Futboldaki en verimli çağımı yaşıyorum ve ayrılmak istemiyorum” dedi.

    Son üç maçta; 4'ü , 1'i de olmak üzere 5 gol atan Anderson , formasını giymekten son derece mutlu… Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu, siyah-beyazlı takım için Changchun Yatai'den aldığı cazip teklifi de düşünmeden geri çevirdi. 'da yatay bir seyir izleyen kariyer gelişimi, yönetiminde hızla çıkışa geçen Brezilyalı'nın tek arzusu ise yoluna Beşiktaş'ta devam etmek. Konuyu başkan 'a bir kez daha açan Talisca'nın, "Bu rüyanın bitmesini istemiyorum. Lütfen bonservisimi alın" dediği öğrenildi.

    'MİNNETTARLIK EN GÜZEL DUYGU'
    Dün 24. yaşına giren Talisca için BJK 'nde doğum günü partisi düzenlendi. Siyah-beyazlı kulüp de resmi hesabında oyuncunun görüntülerinin yer aldığı video yayınladı. Talisca ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Minnettarlığın hayattaki en güzel duygulardan birisi olduğunu öğrendim. Bu hayat için Tanrı'ya şükranlarımı sunuyorum. Herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

    TALİSCA'NIN DİLEĞİ ŞAMPİYONLUK
    Brezilyalı yıldızın 24. doğum günü tesislerde kutlandı. Pastasını arkadaşlarına elleriyle yediren Talisca, "Tek dileğim sezonu şampiyon tamamlamak" dedi.

    SABAH

    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 08:39
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