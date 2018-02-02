Lens lüks otomobiliyle gecelerde
Beşiktaş'ın yıldızı Jeremain Lens, önceki gece yaklaşık 4 milyon lira değerindeki lüks aracıyla gecelerdeydi.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:33
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Cenk’e kapılar hep açık!
Toplam 7
Yorum
KEMAL AŞÇIOĞLU EĞER SİZ CENK İ GERİ ALIRSANIZ ANLARIMKİ BU İŞTE HÜLLEE VAR BUNDAN ÖTESİ YOK SADECE PARA AKLAMA
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Eray İşcan isyanı
Toplam 11
Yorum
cimbomlu haftaya bizm halı saha maçında kalecye ihtiyacm var ama erayı bizm halı saha takımına ble almam muslera kahrlmuştr nasıl bi yedeğim var diye
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Ozan'a af krizi!
Toplam 7
Yorum
f ....kararın arkasındayım" dediği belirtiliyor.kim belirtti?
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