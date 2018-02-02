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    02 Şubat 2018, Cuma
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    Lens lüks otomobiliyle gecelerde

    Lens lüks otomobiliyle gecelerde

    Beşiktaş'ın yıldızı Jeremain Lens, önceki gece yaklaşık 4 milyon lira değerindeki lüks aracıyla gecelerdeydi.

    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:33
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