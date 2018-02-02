Beşiktaş yeni şube açıyor!
Toplam 12 farklı spor branşıyla bünyesinde en çok spor dalını barındıran kulüp olma özelliğini taşıyan Beşiktaş, yüzme şubesi açacak. 115 yıllık geçmişe sahip kulübün ilk yüzücüleri, Kapalıçarşı Beşiktaşlılar Derneği Yüzme Akademisi çatısı altında eğitim gören küçük kartallar olacak.
Akademinin Genel Koordinatörü ve Su Topu Milli Takımı'nın eski oyuncularından Uğur Çelikbilek, Beşiktaş yönetiminin yüzme şubesini açma çalışmalarının büyük ihtimalle önümüzdeki yıl tamamlanacağını ve ilk sporcularının da Kapalıçarşı Beşiktaşlılar Derneği yüzücülerinin olacağını belirterek, "Beşiktaş'ın 115 yıllık tarihinde bir ilk daha yaşanmış olacak" dedi. Konu hakkında Başkan Fikret Orman da dahil olmak üzere kulüp yöneticilerinin de uğraş verdiğini kaydeden Çelikbilek, hedeflerinin de başta Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere tüm kulüplerden çok daha yükseklerde olduğunu kaydederek, "Türkiye olarak, Avrupa şampiyonluğundan çok daha büyük başarıları hedefliyoruz. Dünya üzerinde yüzme sporunun en büyük organizasyonu olimpiyatlardır. Biz, kulübümüze ve ülkemize Olimpiyat Şampiyonluğu getirmek istiyoruz" dedi.
Öte yandan siyah-beyazlı kulübün yüzme şubesi için bütçe oluşturduğu, Üsküdar'da havuz için yer baktığı ve alternatiflerinin de değerlendirildiği öğrenildi.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:23
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Birlik oldular Orman dediler
Toplam 1
Yorum
Keskem Keske Orman bu görevi kabul etmeseydi. Eminim BJK icin kabul etti. Ama bu iki görevi yanyana yürütmek demek, aksakliklarin cogalmasi demek.
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Pire'de ağır yenilgi!
Toplam 3
Yorum
Kontra Yunan takımına karşı bile feneri tutasım gelmiyor. Öyle nefret ettirmeyi başarıyorsunuz kendinizden...
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Eray İşcan isyanı
Toplam 19
Yorum
sakın ha Sakın ha Eray'ı kötülemeyin .Fatih hoca inadına oynatır. başımıza bela olur Lato gibi adam hala sol bek oynuyor. Eray çoook iyi kalecidir.?!
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