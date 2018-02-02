Bursa'da Beşiktaş'a büyük şok!
Siyah-beyazlı takım, ligin 21. haftasında Vodafone Park'ta Karabükspor ile karşılaşacak.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 19:26
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Birlik oldular Orman dediler
Toplam 2
Yorum
Azize Yanlız bir Cıvık Yumurta kaçtı soyları bozuk
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Rakip Bursa hedef 3’te 3
Toplam 1
Yorum
Şenol Efendi Nasıl olacak bu 3 de 3 Negredo ve Lens lemi hadi canım sende
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Bursa'da Beşiktaş'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
TFF Federasyon varsa bu ülkede maçı bir başka sahaya taşır veya BJK yi hükmen galip ilan eder Devre arası neden yapılmadı hesabı kim verecek
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