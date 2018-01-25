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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    - maçına dev güvenlik

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>-<a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> maçına dev güvenlik

    'de ile arasında oynanacak olan maç için dev güvenlik önlemleri alınıyor.

    'in 19. haftasında 28 Ocak Pazar günü saat 19.00'da 'nda ile arasında oynanacak olan zorlu karşılaşma için dev güvenlik önlemleri alındı. Edinilen bilgiye göre maçın güvenlik önlemlerini gözden geçiren Spor İl Güvenlik Kurulu dev maç için 700 özel güvenlikçi ile birlikte çevre illerden yapılacak olan takviye güçlerle birlikte 1000 üzerinde polisin görev yapacağı öğrenildi. Özel güvenlik güçleriyle ve Emniyet güçleriyle birlikte iki 1000'e yakın güvenlik personelinin karşılaşmada görev alacağı öğrenildi.

    Basın büyük ilgi gösteriyor
    Şenol Güneş Spor Kompleksinde bulunan Medical Park Stadyumunda ilk kez karşılaşacak olan ile arasındaki müsabakaya medya da büyük bir ilgi gösteriyor. Maçın oynanacağı güne kadar akretidasyonların devam etmesi beklenirken şimdiye kadar 250 basın mensubunun müsabakayı izlemek için Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) başvuruda bulunduğu belirtildi.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:02
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