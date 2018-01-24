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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    , en golcü dönemini geride bıraktı

    Süper Lig, en golcü dönemini geride bıraktı

    'de şu ana kadar oynanan maçlarda 487 gol sevinci yaşanırken, bu rakam 18'inci haftalar baz alındığında son 16 sezonun en golcü dönemi oldu.

    , tarihinin en fazla gol atılan sezonlarından birini geçiriyor. 18'inci haftalar baz alındığında 2017-18 sezonu, lig tarihinin en fazla gol sevinci yaşanan sezonlarından biri oldu. Bu sezon ligde oynanan 162 maçta futbolseverler 487 gole tanıklık ederken, son 16 sezon içerisinde en fazla filelerin havalandığı dönem de geride bırakıldı. Son olarak 2001-02 sezonundaki ligin 18'inci haftası sonrasında 497 gol atıldı.

    EN GOLCÜ TAKIM GALATASARAY
    Bu sezon 18'inci hafta sonunda ligdeki en golcü takım ise oldu. Sarı kırmızılı ekip, rakip fileleri 40 kez havalandırırken, Galatasaray'ı 36 golle Fenerbahçe ve 35 golle takip etti. Ligin en az gol atan takımı ise sadece 14 gol kaydeden son basamaktaki Kardemir Karabükspor oldu. Kalesinde en az gol gören takım ise 17 golle Beşiktaş, en fazla gol gören ekip olarak da 36 golle Aytemiz Alanyaspor öne çıktı.

    EN GOLLÜ MAÇLAR TRABZON'DA
    Bu sezon oynanan en gollü maçlar Trabzon'daki karşılaşmalar oldu. 6'ncı haftada Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Trabzonspor karşısında 4-3'lük galibiyetle ayrılırken, 8'inci haftada ise bu kez Teleset Mobilya Akhisarspor, bordo mavili ekibi deplasmanda 6-1'lik skor ile yendi. 12'nci haftada bu kez Trabzonspor, sahasında ağırladığı Osmanlıspor karşısında 4-3 kazanırken, ligin en gollü maçlarında en fazla 7 gol kaydedildi.

    BURAK YILMAZ ZİRVEDE
    Tarihinin en golcü dönemlerinden birini yaşayan Süper Lig'de gol krallığı yarışı da kızıştı. Trabzonspor'dan , 16 golle krallık yarışında zirvede yer aldı. Tecrübeli oyuncuyu Göztepe'den Adis Jahovic ve Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis ise 14 golle takip etti. Kayserispor'dan ve Aytemiz Alanyaspor'dan Wagner Love'un ise ligde 10 golü bulunuyor.

    İşte son 16 sezondaki 19'uncu haftalar sonunda ligde atılan gol sayıları şöyle:
    2017-18: 487
    2016-17: 400
    2015-16: 434
    2014-15: 442
    2013-14: 435
    2012-13: 442
    2011-12: 375
    2010-11: 419
    2009-10: 422
    2008-09: 421
    2007-08: 403
    2006-07: 386
    2005-06: 425
    2004-05: 470
    2003-04: 478
    2002-03: 449

    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:01
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