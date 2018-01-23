Süper Lig'de 7 takım PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de mücadele eden 7 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, ligin 18. haftasında oynanan karşılaşmalardaki saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat, usulsüz seyirci alınmasının yanı sıra merdiven boşluklarının bırakılmaması nedeniyle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Kayserispor, Göztepe ve Atiker Konyaspor'un PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.
Ayrıca, Aytemiz Alanyaspor'un Malili oyuncusu Mamadou Fofana'nın, Kasımpaşa maçındaki, Atiker Konyasporlu Ali Turan'ın da Trabzonspor karşılaşmasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildikleri belirtildi.
Atiker Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar'ın da yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesiden yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok, Samsunspor ve Denizlispor'un da kurula sevkine karar verildiği kaydedildi.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 19:13
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Solun ilacı Holebas
Toplam 7
Yorum
kaya Hem para yok deniyor hem de bu oyuncuya da yine bir sürü para verilecek. En azından evranın ismi yeter.
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Ozan Tufan seferberliği!
Toplam 17
Yorum
feyko kim alcak.bu kazmayı her gün meşkül etmeyin sayfayı
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F.Bahçe bu kez Burak Yılmaz'ı yenebilecek mi?
Toplam 6
Yorum
2861 evet Burak geldi bu sefer fb yi yeneceğiz.azcık iyi oynayalım fb yi yeneriz.ama konyadaki gibi oynarsa topcularımız fark yeriz.çok kötüyüz
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