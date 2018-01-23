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    23 Ocak 2018, Salı
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    Süper Lig'de 7 takım PFDK'ye sevk edildi

    Süper Lig'de 7 takım PFDK'ye sevk edildi

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de mücadele eden 7 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

    Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, ligin 18. haftasında oynanan karşılaşmalardaki saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat, usulsüz seyirci alınmasının yanı sıra merdiven boşluklarının bırakılmaması nedeniyle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, , , ve Atiker Konyaspor'un PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

    Ayrıca, Aytemiz Alanyaspor'un Malili oyuncusu Mamadou Fofana'nın, Kasımpaşa maçındaki, Atiker Konyasporlu Ali Turan'ın da karşılaşmasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildikleri belirtildi.

    Atiker Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar'ın da yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesiden yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

    TFF 1. Lig ekiplerinden Baltok, ve Denizlispor'un da kurula sevkine karar verildiği kaydedildi.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 19:13
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