Gençlerbirliği, PSG'nin eski yıldızını kadrosuna kattı
Gençlerbirliği, Stephane Sessegnon'u transfer etti.
Süper Lig'de 2'nci yarıya Kardemir Karabükspor galibiyetiyle başlayan Gençlerbirliği, transfer çalışmalarını da devam ediyor. Başkent ekibi son olarak Montpellier forması giyen Beninli futbolcu Stéphane Sessègnon'u kadrosuna kattı.
Kariyerinde Paris Saint Germain, sonrasında Premier Lig ekiplerinden Sunderland ve West Bromwich formaları da terleten Sessègnon, on numara pozisyonunda ve kanatlarda görev yapabiliyor.
Kırmızı-siyahlı ekibin 33 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı ve futbolcunun yarın antrenmana çıkacağı öğrenildi.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 18:44
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Solun ilacı Holebas
Toplam 7
Yorum
kaya Hem para yok deniyor hem de bu oyuncuya da yine bir sürü para verilecek. En azından evranın ismi yeter.
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Ozan Tufan seferberliği!
Toplam 17
Yorum
feyko kim alcak.bu kazmayı her gün meşkül etmeyin sayfayı
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F.Bahçe bu kez Burak Yılmaz'ı yenebilecek mi?
Toplam 6
Yorum
2861 evet Burak geldi bu sefer fb yi yeneceğiz.azcık iyi oynayalım fb yi yeneriz.ama konyadaki gibi oynarsa topcularımız fark yeriz.çok kötüyüz
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