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    23 Ocak 2018, Salı
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    Gençlerbirliği, PSG'nin eski yıldızını kadrosuna kattı

    Gençlerbirliği, PSG'nin eski yıldızını kadrosuna kattı

    Gençlerbirliği, Stephane Sessegnon'u transfer etti.

    Süper Lig'de 2'nci yarıya galibiyetiyle başlayan Gençlerbirliği, transfer çalışmalarını da devam ediyor. Başkent ekibi son olarak Montpellier forması giyen Beninli futbolcu Stéphane Sessègnon'u kadrosuna kattı.

    Kariyerinde , sonrasında Premier Lig ekiplerinden Sunderland ve West Bromwich formaları da terleten Sessègnon, on numara pozisyonunda ve kanatlarda görev yapabiliyor.

    Kırmızı-siyahlı ekibin 33 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı ve futbolcunun yarın antrenmana çıkacağı öğrenildi.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 18:44
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