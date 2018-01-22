CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'ın 11'i belli oldu!

    Galatasaray'ın 11'i belli oldu!

    G.Saray, 21. şampiyonluk parolasıyla girdiği sezonda bugün renkdaşı ile karşılaşacak. Son dakikada de kadroya alınmadı.Teknik direktör Fatih Terim sürpriz bir kararla Belhanda'yı da yedek soyundurdu

    , 'in ikinci devresindeki ilk maçını Kayseri deplasmanında oynayacak. Türk Telekom Stadı'ndaki ilk yarı maçını 4-1 kazanan Cimbom rakibini devirerek zirve yarışında kayıp yaşamak istemiyor. Teknik direktör Fatih Terim'i en çok zorlayan eksikler sakat, Maicon cezalıydı. sol ayak arka üst adalesindeki problem nedeniyle Kayseri kafilesinde yer almadı. Terim, Fernando'nun yerine hazırlık maçlarında iyi
    oynayan 'ı sahaya sürecek. Gomis'in yerine ise oynayacak.

    SAAT: 20.00
    STAT: Kadir HAS
    KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana-Biyik, Atila, Şamil, Badji, Deniz Türüç, Boldrin, Mendes, Umut Bulut
    GALATASARAY: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Latovlevici, Selçuk, Ndiaye, Feghouli, Yasin, Rodrigues, Eren Derdiyok.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'ın 11'i belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN