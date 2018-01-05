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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Rosetti: Son karar hakemin

    Rosetti: Son karar hakemin
    Seminerde sunumlar yaparak VAR Sistemi'ni anlatan Video Yardımcı Hakem VAR Danışmanı , Türkiye Futbol Federasyonu'nun VAR projesine inandığını belirtti. Rosetti, "Bu futbol için bir projedir, hakemler için değildir. Asıl hedef de futbolda adalettir. 20 saniyede bir pozisyon incelenemez. Bu proje sadece çok büyük bariz hatalarda hakeme yardım etmek için vardır. Biz futbolu berbat etmek istemiyoruz ancak 'skandal' diyebileceğimiz hakem hatalarının önüne de geçmek istiyoruz. VAR Sistemi de olsa sonuçta son kararı hakem verecektir" açıklamasını yaptı
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:38
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