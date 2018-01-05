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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Bakan tesis açtı

    Bakan Osman Aşkın Bak tesis açtı
    Gençlik ve Spor Bakanı , , Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Calista Otel'e ait spor merkezinin açılışına katıldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Federasyon Başkanı , Kulüpler Birliği Başkanı , Calista Otel Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özdoğan da açılışa katıldı.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:41
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