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    05 Ocak 2018, Cuma
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    “Futbolun doğasında hata var”

    “Futbolun doğasında hata var”

    Bakan , “2018-19 sezonunda VAR’ı uygulamaya yönelik aldığı karara saygı duyuyoruz. Başarılar diliyoruz. VAR Sistemi mükemmel gibi ama futbolun doğasında hata var” dedi

    Kış Semineri'ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı , Sporun içinden geldiğini, belirterek, "1986'da İnönü Stadı'nda açılan kursa katılarak futbol hakemliğine başladım. Maç yönetirken çok büyük keyif aldım. Eğitimi için İngiltere'ye gidince orada maç yönetmeye başladım. Türkiye'ye dönünce hakemliğe devam ettim. 1994'te kulüp yöneticiliğine başlayınca hakemliği bıraktım" dedi. "'nin VAR ile ilgili aldığı karara saygı duyuyoruz. Başarılar diliyoruz" diyen Bak, "İlk yarı çekişmeli, tartışmalı geçti. 2. yarı da çetin geçecek. Burada hakemlerimize çok büyük iş düşüyor. Şimdi VAR sistemi anlatıldı. Seçilen görüntülere baktığımız zaman mükemmel gibi gözüküyor ama futbolun doğasında hata var. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. İnşallah takımlarımız bu sistemde az sorunlarla başarılı bir dönem geçirir" dedi.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:35
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